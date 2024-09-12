Как изменится в Минске расписание движения транспорта в День города

В День города - 14 сентября - в белорусской столице изменится расписание городского транспорта. В праздник на маршруты будут выведены дополнительные единицы подвижного состава. Так, на маршруте №22 пустят троллейбус большей вместимости, а у автобусов №1 и 100, которые курсируют в районах праздничных площадок, сократят интервал движения.

"Предусматриваем резерв подвижного состава. Особенно это будет касаться времени после проведения салюта - после 23 часов. Дополнительные единицы будут курсировать в разные концы города. Что касается работы Минского метрополитена, будет предусмотрен резерв на первой и второй линиях, а после 19 часов дополнительно на второй линии будет 2 вагона", - рассказал директор ГП "Столичный транспорт и связь" Юрий Супранович.