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Как изменятся школьные учебники в 2022/2023 году
Процесс обновления содержания общего среднего образования в Беларуси начался еще в 2015 году. За это время обновлено 217 учебников для 1-11 классов, рассказала в интервью БелТА заместитель директора Национального института образования по методической работе Людмила Романовская.
В разработке учебных пособий принимали участие ведущие ученые, методисты и лучшие учителя Беларуси. А их качество оценивали благодаря механизму получения обратной связи.
Одним из таких механизмов является опытная проверка, когда учителя-практики в течение года работают с учебным пособием, анализируют его методический потенциал. Экспертные заключения участников опытной проверки обобщаются и анализируются, обсуждаются на круглых столах с авторами учебных пособий с целью их последующей доработки.
Помимо опытной проверки Национальный институт образования использует такие каналы обратной связи, как:
В онлайн-анкетировании приняли участие более 171 тыс. учащихся и 50,5 тыс. учителей. С его результатами можно ознакомиться на Национальном образовательном портале в разделе "Новые учебники. Новые учебные программы".
Какие пособия переиздали к началу учебного года 2022/2023
Для начала нужно сказать, что периодичность переиздания учебных пособий зависит от того, как часто они используются. Например, учебники, которыми пользуются четыре раза в неделю, переиздаются через 4 года, а те, которыми пользуются 2-3 раза в неделю - через 5 лет.
Также переиздан ряд учебных пособий по иностранным языкам.
Что изменилось в школьных учебниках
"Фишкой" переизданных учебников является то, что доработка коснулась не только текстового и иллюстративного материала, но и методического аппарата, дополнительных материалов, включающих в том числе информационные образовательные ресурсы.
Так, в переизданном учебном пособии "Искусство" для 5-го класса предлагается доступное по QR-коду электронное приложение, которое включает богатый художественно-иллюстративный материал: изображения архитектурных сооружений, образцы изобразительного, декоративно-прикладного искусства, впервые включены фрагменты музыкального и киноискусства.
В доработанном учебном пособии по географии для 6-го класса сокращена текстовая часть параграфов, часть текстовой информации переведена в схемы и графику, упрощено изложение учебного материала, добавлена новая рубрика с алгоритмами решения расчетных задач, исключена значительная часть дополнительного материала, сокращено количество географической номенклатуры.
Переструктурировано учебное пособие по биологии для 7-го класса - в конце каждой главы появился раздел "Подведем итоги".
Что уже сделано и какие планы на ближайшую перспективу
Вопросы использования в образовательном процессе обновленных учебных пособий широко обсуждались на диалоговых площадках, которые проводились на базе областных институтов развития образования. В работе этих площадок приняли участие около 400 человек - это авторы учебных пособий, рецензенты, учителя, в том числе участники опытной проверки, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, представители вузов.Мероприятия прошли с участием министра образования Андрея Иванца и его заместителя Александра Кадлубая.
Обсуждались такие темы, как направления совершенствования программ и пособий по учебным предметам; методическая поддержка учителей в условиях обновления содержания образования; соответствие объема учебного материала для одного урока (количества изучаемых элементов) времени, отведенному на его изучение; упорядочение структуры и условных обозначений учебных пособий по предмету; разнообразие форм представления дополнительных материалов к пособиям на электронном образовательном ресурсе (с доступом по QR-коду); издание учебных материалов для изучения предмета на повышенном уровне.
Все предложения, полученные во время диалоговых площадок, будут систематизированы и обсуждены на круглых столах с авторскими коллективами, на заседаниях предметных секций Научно-методического совета при Министерстве образования.
Для более глубокого понимания, что такое современный школьный учебник и каким он должен быть, с сентября 2022 года Национальный институт образования организует работу постоянно действующего республиканского семинара. К участию в нем приглашают авторов учебных пособий, рецензентов, участников опытной проверки и педагогов.
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