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Как изменятся зарплаты бюджетников в Беларуси с 1 января 2023 года
Заработная плата в бюджетных организациях вырастет с 1 января 2023 года, сообщает БелТА.
Постановлением №887 Совета Министров от 19 декабря 2022 года с 1 января 2023 года базовая ставка устанавливается в размере Br228. Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января 2023 года вырастут соответственно. Повышение базовой ставки в 2023 году будет осуществляться в несколько этапов.
Отмечается, что базовая ставка увеличится по сравнению с 1 декабря 2022 года (Br212) на 7,5%, по сравнению с 1 января 2022 года (Br207) - на 10,1%.
Минтруда напомнило, что базовая ставка - основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Фото:freepik
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