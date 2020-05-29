Как качественно отмыть жир в посуды

Что делать, если образовалась гора грязной посуды, а моющее средство закончилось. Причем задача: не просто сполоснуть тарелки, а качественно отмыть жир. Правильный ответ: проверить лайфхаки в деле!



Бумажные полотенца, сода, уксус и горчичный порошок.





Тестирование

Если трапеза закончилась недавно и остатки пищи не успели зачерстветь на тарелках, знатоки советуют протереть их бумажным полотенцем. Вот так. А потом уже отправить в воду ополаскиваться.

Сода найдется на каждой кухне. И это неплохое моющее средство. Но вот сможет ли она заменить мыльное средство в борьбе с жиром? Посмотрим.

Еще одно доступное средство - столовый уксус. Протираем им вилку, поливаем жирную тарелку… Минус -кислый аромат по всей кухне. Но ради чистоты потерпеть можно.

Еще один вариант - горчичный порошок. Его называют природным средством для мытья посуды и расхваливают в интернете. Сухая горчица быстро превратилась в пасту. Занимательный процесс. Но будет ли результат? Сейчас узнаем.

Итоги и оценки

Итак, 4 тарелки после сытного обеда вымыты народными средствами.

1. Бумажные полотенца справились, но не на 100 %. Посуда блестит, но на ощупь чувствуются остатки жира. И все-таки это неплохой походный вариант.

2. У соды такой же результат. В общем и целом чисто, но вымыто не до скрипа.

3. Уксус победил пищевую грязь не хуже моющего средства. Только пахнет специфически и немного жжет чувствительную кожу рук.