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Как качественно отмыть жир в посуды
Что делать, если образовалась гора грязной посуды, а моющее средство закончилось. Причем задача: не просто сполоснуть тарелки, а качественно отмыть жир. Правильный ответ: проверить лайфхаки в деле!
Бумажные полотенца, сода, уксус и горчичный порошок.
Тестирование
Если трапеза закончилась недавно и остатки пищи не успели зачерстветь на тарелках, знатоки советуют протереть их бумажным полотенцем. Вот так. А потом уже отправить в воду ополаскиваться.
Сода найдется на каждой кухне. И это неплохое моющее средство. Но вот сможет ли она заменить мыльное средство в борьбе с жиром? Посмотрим.
Еще одно доступное средство - столовый уксус. Протираем им вилку, поливаем жирную тарелку… Минус -кислый аромат по всей кухне. Но ради чистоты потерпеть можно.
Еще один вариант - горчичный порошок. Его называют природным средством для мытья посуды и расхваливают в интернете. Сухая горчица быстро превратилась в пасту. Занимательный процесс. Но будет ли результат? Сейчас узнаем.
Итоги и оценки
Итак, 4 тарелки после сытного обеда вымыты народными средствами.
1. Бумажные полотенца справились, но не на 100 %. Посуда блестит, но на ощупь чувствуются остатки жира. И все-таки это неплохой походный вариант.
2. У соды такой же результат. В общем и целом чисто, но вымыто не до скрипа.
3. Уксус победил пищевую грязь не хуже моющего средства. Только пахнет специфически и немного жжет чувствительную кожу рук.
4. Горчичный порошок не зря хвалят! Посуда скрипит под пальцами! Высшая оценка.
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