Как хранить петрушку, чтобы она дольше оставалась сочной и свежей

Вот это я понимаю – зеленый букет! Красивый, ароматный витаминный! Такого количества петрушки хватит надолго. Но как ее хранить, чтобы она оставалась сочной и свежей? Протестируем 4 народных способа и сделаем свои выводы.



Сумеют ли спасти зелень от увядания плотная бумага, пакет с воздухом, лук и влажная ткань?



Первый пучок петрушки отправляем в бумажный пакет. Такая упаковка позволит зелени свободно дышать и убережет от солнечного света. Вот и все секреты зеленого долголетия.



Проверяем следующий совет - поместить петрушку в воздушный мешок. Завязываем обычный пластиковый пакет таким образом, чтобы он остался пухлым. Надеюсь, сработает.



Разрезаем свежую луковицу на несколько частей, помещаем на дно пакета. Теперь туда же отправляем петрушку. Жгучие вещества лука должны действовать как средство против увядания.



На помощь петрушке спешит вафельное полотенце. Бережно заворачиваем в него зелень и увлажняем пульверизатором. Ткань постоянно должна быть не сухой и не мокрой.



