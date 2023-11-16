Как компенсировать нехватку солнечного света в осенне-зимний период - советы специалиста

С каждым днем осени световой день становится все меньше. Так как человек зависим от природы, то такое явление, безусловно, влияет на его здоровье и самочувствие. Как оставаться здоровым ментально и физически в холодные дни, рассказала заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго.

Сокращение солнечного дня вызывает состояние, очень похожее на джетлаг (синдром смены часового пояса)- рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете.

Синдром может сопровождаться усталостью, бессонницей, головной болью, потерей аппетита и другими состояниями дискомфорта.

Здоровый человек может заметить перечисленные симптомы, но для людей со слабым здоровьем все может быть значительно хуже. Это сердечно-сосудистые заболевания (например, сердечные приступы), разнообразные травмы, психические расстройства, а также заболевания, связанные с иммунной системой, например, неинфекционный энтерит и колит. Для некоторых болезней перевод стрелок вызывает скачок статистики заболевания на 10 %.

Осенью дни становятся все короче, темнее и холоднее. Плохая погода, дожди, ветер, нехватка солнечного света у чувствительных людей с лабильной психикой, склонных к депрессивным состояниям, могут спровоцировать возникновение или обострение депрессии. Есть даже такое понятие как "сезонная депрессия".

Факт Сезонная депрессия- это состояние, которое характеризуется регулярным снижением эмоционального и жизненного тонуса в определенную пору года, как правило, осенью и зимой.





Необходимость компенсации света объясняется нарушением в выработке меланина - это является одной из причин депрессий, бессонницы и аффективных расстройств. Дефицит солнца дает о себе знать прежде всего нарушением выработки гормона сна мелатонина и гормона счастья серотонина.

Факт Серотонин производится при воздействии на сетчатку глаза дневного света, а мелатонин - в темноте.

При коротком световом дне в организме становится больше мелатонина и меньше серотонина.

Компенсировать нехватку солнечного света можно посредством его имитации. Восполнить недостаток солнца осенью и зимой можно с помощью фототерапии. Используются специальные лампы желательно с теплым оттенком лучше в утреннее время, также используются лампы, имитирующие солнечный свет. Также неплохим способом имитации солнечного света может стать даже яркая одежда.

Мерами по борьбе с дефицитом солнца будут также отпуск в южных странах, прием витамина D в виде биодобавки и регулярная физическая активность для мобилизации резервов организма.





А вот во время сна, напротив, необходимо ограничивать количество света. Оставлять небольшой ночник рекомендуется только тем, кто страдает от тревожных расстройств.

Как восполнить нехватку солнечного света?

Для этого достаточно следовать нескольким несложным правилам.

1. Введите яркие краски в свой обиход.

Важный момент - насыщение пространства новыми цветами, что даст быстрее проснуться утром, а вечером берем более пастельные, спокойные тона, дабы успокоить свою нервную систему.

2. Добавьте в свою жизнь физическую активность.

Физическая активность в данном периоде как никогда пойдет на пользу. Систематические занятия в зале и зарядка дома- и ваше самочувствие улучшится в разы.

3. Поработайте с питанием.

Добавьте в рацион жирную морскую рыбу, печень трески, морскую капусту, поскольку эти продукты содержат большое количество витамина D и йода.

4. Планируйте свой день.

Отдельно стоит обратить внимание на планирование вашего дня. Именно ежедневник поможет вам с концентрацией внимания и даст ощущение владением времени. Несмотря на темноту за окном, зная, что у вас в планах еще есть парочка дел, вы будете подсознательно замотивированы их сделать.

5. Ищите позитив.

Старайтесь искать и в это время года моменты, которые характерны именно для этого периода,ведь сейчас у нас открывается дополнительное время, чтобы провести его дома и с пользой для себя.

Помните, что ваше здоровье зависит от вас! Будьте внимательны к состоянию своего организма, берегите его, ведите здоровый образ жизни и своевременно обращайтесь к врачу.