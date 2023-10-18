Мы с вами являемся свидетелями, как конфликты вновь перекраивают стандарты безопасности и боевой подготовки армии. На передний план прочно вышли управление войсками, автономность подразделений, адекватная оценка возможностей.

Причем даже эти качества - величины переменные и требуют постоянного развития и контроля. О белорусском векторе военной эволюции – в проекте "Диспозиция".

Теперь опыт не только спецоперации в Украине исследуют белорусские военные. В прицеле и Нагорный Карабах, и Ближний Восток, и того жди чего-нибудь еще. Одним словом, царит тотальная неопределенность из-за бесконечного множества неизвестных. Кто за кого и как вступится или проявит нейтралитет; куда пойдут партии оружия и поедет Зеленский, что будет, если вдруг обретет адекватность Дуда. Все подобные вопросы и нюансы наши военные просчитывают нон-стоп, проецируя, конечно, на ситуацию с безопасностью Беларуси. В общем офицерам Генштаба можно получать раскладушки и переезжать на место службы, чтобы разобраться в хаосе.

Есть в этом хаосе и во всех противоборствах общие моменты. Один из них - недооценка оппонента. Во всех буквально последних конфликтах та или иная сторона не ожидала от противника серьезных способностей, что приводило к плачевным последствиям. В Беларуси эту особенность учли некоторое время назад и начали интенсивно проводить двусторонние учения. Это когда противостоят подразделения не мишеням в поле, а друг другу. То есть противник - это реальный батальон из твоей же бригады, а командир там - твой однокашник или знакомый, который как никто иной знает твои слабые места, ход мыслей и даже любимый кофе. Тут уж при выяснении отношений не расслабишься. Этой осенью, кстати, в армии впервые провели двустороннее командное учение в масштабах Вооруженных сил. Черными и белыми были оба наших оперативных командования. Однако Е2-Е4 не работало.

Мы действительно принимаем решения в реальных условиях обстановки, не зная тех действий и замыслов, которые в настоящий момент осуществляет противоположная сторона. Целью учения ставится не только завершение подготовки в текущем году и проверка подготовки органов военного управления, тактического оперативного уровня, а также и выполнение задач войсками, привлекаемыми на учения с учетом опыта всех крайних военных конфликтов. Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования

Еще один итог исследования боевых действий в различных регионах - работа рассредоточенными силами. На беду телеоператорам выстроенных в ряд да стреляющих залпом орудий или танков в войсках на тренировках не встретишь. Автономность - это уже не только о роте-батальоне, самостоятельно действовать учатся даже расчеты отдельных орудий.

"Раньше мы работали батареей либо взводом, сейчас мы работаем отдельно. Каждое орудие самостоятельно выполняет задачу и отрабатывает по цели. Более эффективен, большая выживаемость у орудий, тяжелее найти одно орудие, чем найти шесть орудий. Выбрали себе позицию, нашли место для укрытия, нашли место для орудия. Откуда будет вестись стрельба, замаскировали свое укрытие", - рассказал командир артиллерийского подразделения.

Как показал Ближний Восток, к нападению армия должна быть готова каждую секунду. А ведь помнится, как критиковали Президента Беларуси за то, что ввел еще более 10 лет назад в практику боевой подготовки интенсивные внезапные проверки. Нигилисты этого подхода утверждали, что войны сегодня внезапно не начинаются, противник должен будет месяцами собирать группировку. Это невозможно скрыть, то есть внезапность не нужна. Хорошо, что умеем настоящими мозгами жить.

Одними из ключевых элементов боеспособности являются готовность к отмобилизованию и обученность войск, особенно офицеров. Вообще без солдата, офицера, генерала никакое оружие никакой армии не поможет. Любым оружием надо уметь пользоваться. Это аксиома, сказал глава государства еще в 2018 году.

Именно на эти аспекты Президент потребовал обратить внимание при проверке Вооруженных сил.