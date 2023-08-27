Как контролируют цены на школьных базарах, и готовы ли школы принять учеников 1 сентября

В конце лета центральным вопросом социальной сферы становится подготовка учреждений образования страны к новому учебному сезону. И главный документ здесь - паспорт готовности.

Особое внимание уделяется и сопутствующим образованию вопросам: питание, подвоз учащихся, качество учебников, помощь малообеспеченным и многодетным семьям. Обращается внимание и на торговлю, чтобы сборы в школу не сильно били по карману родителей, да и выбор был.

В работу включились КГК, МАРТ, прокуратура, помощники Президента в регионах, Федерация профсоюзов. Уже проверены сотни торговых объектов. Рейды показали, что нарушений больше на школьных базарах, нежели в магазинах.

Очевидно, расслабляться не стоит, такая концентрация внимания к национальной системе образования вряд ли сбавит обороты с наступлением сентября. О подготовке к учебному году рассказала Юлия Алферова.

Для многодетной мамы Юли из Минска вопрос цены в выборе школьной формы - в первых строчках покупательского запроса. В семье два школьника. Женщина вспоминает, что в 2022 году Костю и Рому собрали меньше чем за 1 тыс. белорусских рублей. Не заметили сильного роста на товар, который предлагают в минских универмагах и в этом году.

Что касается канцтоваров. В среднем, собрать ребенка для младшего класса стоит от 150 до 180 рублей. В прошлом году доходило до 220. Мы это связываем с 713-м постановлением. Оно вступило в силу в октябре прошлого года. А мы помним, что до этого у нас были курсовые разницы, на которых играли. После 713-го уменьшились надбавки и начали более цивилизованно работать поставщики продукции. Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси

Чтобы выбрать было из чего и цены в сезон продаж оставались приемлемыми, к мониторингу торговых объектов со школьным ассортиментом подключились КГК, прокуратура, помощники Президента Беларуси Александра Лукашенко на местах, МАРТ И ФПБ. Таким было поручение главы государства. И пока покупатели ищут, где цена соответствует качеству, контрольные ведомства изучают полный "портрет" товара, чтобы все сведения были представлены: производитель, состав сырья, место изготовления, цена и др.





Но такой подход к продажам далеко не у всех: вне зависимости от региона погрешности схожи - завышение торговой надбавки, отсутствие ценников и информации о предлагаемом продукте. За дни мониторинга выявлены десятки нарушений. Их тут же пресекают.

Изучаются документы, и в случае подтверждения фактов нарушения будут применяться меры ответственности. У нас введено ценовое регулирование на товары, в том числе школьного ассортимента. Например, на канцелярские товары в зависимости от вида установлены максимальные надбавки - от 30 % до 40 %. На одежду для школьников так же установлены предельные надбавки. Завышение в двукратном размере стоимости будет наказано штрафом. Иван Вежновец, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Это для школьников и родителей, как правило, вторая половина августа - пик подготовки. Учреждения же образования, где задач побольше будет, готовятся с начала лета.

В Минске масштабный капремонт развернули на трех объектах образования: укрепляют стены, потолки, крышу, серьезно подошли к безопасности и безбарьерной среде. Не все закончат к началу учебного года. Столичная гимназия № 146, например, вынужденно переселила учеников в соседние школы еще весной - открытия ждут в канун ноябрьских праздников.

Подготовка базы для обучения в Беларуси процесс неавтономный - мониторинговые группы следят в том числе за тем, как обеспечены дети местами, организован подвоз учащихся (к слову, в автопарке образования страны прибавилось 150 единиц транспорта), где и как будут питаться учащиеся. Последнему - особое внимание. Масштабный пилотный проект прошлого года показал результат - с сентября к нему планируют подключить больше половины школ страны.





В прошлом полугодии был проведен масштабный пилотный проект, в котором приняли участие 23 школы. Разработаны и утверждены технологические карты новых блюд, которые могут использовать все, 1500 человек прошли переобучение, чтобы соответствовать всем компетенциям. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Все делалось для того, чтобы условия были более комфортными, и безопасными. Сегодня паспорта готовности подтверждают, что условия созданы. Хотя еще в начале июня нашлось больше 6 тыс. нарушений.

"Посмотрели спортивные объекты. В прошлом году я в нескольких школах делал замечание на спортгородке - проржавевшие элементы брусьев, турников устранили", - подметил помощник Президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

Это то, что касается внешнего вида, но начинка куда важнее. Сегодня телевизоры в классах, интерактивные доски и современные компьютеры - техника, без которой сложно представить качественное обучение, которое будет интересным нынешнему школьнику.

Готовность 50-й гимназии Минска принимать учеников 1 сентября оценила депутат нижней палаты парламента. Выбор не случаен - гимназия является ресурсным центром информационных технологий для ребят всего Центральной района Минска.

Максимально широко используются интерактивные способы обучения, то, что интересно детям и развивает их способности. Это важная составляющая и для повышения квалификации наших педагогов. Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси