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Как контролируют цены на школьных базарах, и готовы ли школы принять учеников 1 сентября
В конце лета центральным вопросом социальной сферы становится подготовка учреждений образования страны к новому учебному сезону. И главный документ здесь - паспорт готовности.
Особое внимание уделяется и сопутствующим образованию вопросам: питание, подвоз учащихся, качество учебников, помощь малообеспеченным и многодетным семьям. Обращается внимание и на торговлю, чтобы сборы в школу не сильно били по карману родителей, да и выбор был.
В работу включились КГК, МАРТ, прокуратура, помощники Президента в регионах, Федерация профсоюзов. Уже проверены сотни торговых объектов. Рейды показали, что нарушений больше на школьных базарах, нежели в магазинах.
Очевидно, расслабляться не стоит, такая концентрация внимания к национальной системе образования вряд ли сбавит обороты с наступлением сентября. О подготовке к учебному году рассказала Юлия Алферова.
Для многодетной мамы Юли из Минска вопрос цены в выборе школьной формы - в первых строчках покупательского запроса. В семье два школьника. Женщина вспоминает, что в 2022 году Костю и Рому собрали меньше чем за 1 тыс. белорусских рублей. Не заметили сильного роста на товар, который предлагают в минских универмагах и в этом году.
Что касается канцтоваров. В среднем, собрать ребенка для младшего класса стоит от 150 до 180 рублей. В прошлом году доходило до 220. Мы это связываем с 713-м постановлением. Оно вступило в силу в октябре прошлого года. А мы помним, что до этого у нас были курсовые разницы, на которых играли. После 713-го уменьшились надбавки и начали более цивилизованно работать поставщики продукции.
Чтобы выбрать было из чего и цены в сезон продаж оставались приемлемыми, к мониторингу торговых объектов со школьным ассортиментом подключились КГК, прокуратура, помощники Президента Беларуси Александра Лукашенко на местах, МАРТ И ФПБ. Таким было поручение главы государства. И пока покупатели ищут, где цена соответствует качеству, контрольные ведомства изучают полный "портрет" товара, чтобы все сведения были представлены: производитель, состав сырья, место изготовления, цена и др.
Но такой подход к продажам далеко не у всех: вне зависимости от региона погрешности схожи - завышение торговой надбавки, отсутствие ценников и информации о предлагаемом продукте. За дни мониторинга выявлены десятки нарушений. Их тут же пресекают.
Изучаются документы, и в случае подтверждения фактов нарушения будут применяться меры ответственности. У нас введено ценовое регулирование на товары, в том числе школьного ассортимента. Например, на канцелярские товары в зависимости от вида установлены максимальные надбавки - от 30 % до 40 %. На одежду для школьников так же установлены предельные надбавки. Завышение в двукратном размере стоимости будет наказано штрафом.
Это для школьников и родителей, как правило, вторая половина августа - пик подготовки. Учреждения же образования, где задач побольше будет, готовятся с начала лета.
В Минске масштабный капремонт развернули на трех объектах образования: укрепляют стены, потолки, крышу, серьезно подошли к безопасности и безбарьерной среде. Не все закончат к началу учебного года. Столичная гимназия № 146, например, вынужденно переселила учеников в соседние школы еще весной - открытия ждут в канун ноябрьских праздников.
Подготовка базы для обучения в Беларуси процесс неавтономный - мониторинговые группы следят в том числе за тем, как обеспечены дети местами, организован подвоз учащихся (к слову, в автопарке образования страны прибавилось 150 единиц транспорта), где и как будут питаться учащиеся. Последнему - особое внимание. Масштабный пилотный проект прошлого года показал результат - с сентября к нему планируют подключить больше половины школ страны.
В прошлом полугодии был проведен масштабный пилотный проект, в котором приняли участие 23 школы. Разработаны и утверждены технологические карты новых блюд, которые могут использовать все, 1500 человек прошли переобучение, чтобы соответствовать всем компетенциям.
Все делалось для того, чтобы условия были более комфортными, и безопасными. Сегодня паспорта готовности подтверждают, что условия созданы. Хотя еще в начале июня нашлось больше 6 тыс. нарушений.
"Посмотрели спортивные объекты. В прошлом году я в нескольких школах делал замечание на спортгородке - проржавевшие элементы брусьев, турников устранили", - подметил помощник Президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Юрий Караев.
Это то, что касается внешнего вида, но начинка куда важнее. Сегодня телевизоры в классах, интерактивные доски и современные компьютеры - техника, без которой сложно представить качественное обучение, которое будет интересным нынешнему школьнику.
Готовность 50-й гимназии Минска принимать учеников 1 сентября оценила депутат нижней палаты парламента. Выбор не случаен - гимназия является ресурсным центром информационных технологий для ребят всего Центральной района Минска.
Максимально широко используются интерактивные способы обучения, то, что интересно детям и развивает их способности. Это важная составляющая и для повышения квалификации наших педагогов.
К новому учебному году в стране откроют две новые школы и четыре детских сада. К строительству новой и реорганизация имеющейся базы подход взвешенный. Смотрят не только на комплектацию, но и важность объекта для региона. Сегодня в стране открыто около 3 тыс. школ, уже 1 сентября они примут порядка 1 млн учеников (110 тыс. первоклашек). Это и есть тот самый требовательный потребитель, которому еще предстоит оценить труды этого лета.
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