Как коронавирус влияет на беременность

Дети вдвое чаще попадали в отделение интенсивной терапии и на 71 % чаще рождались недоношенными.

Медики проследили за последствиями заражения коронавирусом свыше13 тыс. беременных женщин и обнаружили, что это в 7 раз повышало риск гибели будущих матерей и удваивало частоту преждевременных родов, передает ТАСС.

В конце февраля 2021 года биологи обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может заражать клетки плаценты беременных женщин. Ученые предположили, что возбудитель болезни может распространяться внутриутробным путем, проникая в формирующийся организм ребенка через плаценту.

Ученым пока не удалось зафиксировать видимых последствий проникновения коронавирусной инфекции внутрь тканей плода. Такая неопределенность вызвала споры об опасности SARS-CoV-2 для еще не родившихся детей и будущих матерей.

Пресс-служба американского университета Джорджа Вашингтона (GWU) сообщает, что ученые провели пока самую масштабную оценку влияния коронавируса на состояние будущей материи и ее ребенка. Для этого они объединили исходные данные и результаты 137 недавних наблюдений за здоровьем пациентов с COVID-19, в число которых входили беременные женщины.