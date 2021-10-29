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Как культурно провести выходные в Минске - расскажет рубрика "Променад"

"Текстильный симфонизм" - в городской галерее Щемелева. Обрезки ткани могут сложиться в настоящий арт-объект. Это доказывают художники из Америки, Австрии, Германии, Индии и Беларуси. На международную площадку вышел и нашумевший "Брак с ветром". Спектакль Театра белорусской драматургии получил награду фестиваля "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге.

Культурные планы на выходные - в нашей традиционной рубрике пятницы "Променад" (видео).

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