Как культурно провести выходные в Минске - расскажет рубрика "Променад"

"Текстильный симфонизм" - в городской галерее Щемелева. Обрезки ткани могут сложиться в настоящий арт-объект. Это доказывают художники из Америки, Австрии, Германии, Индии и Беларуси. На международную площадку вышел и нашумевший "Брак с ветром". Спектакль Театра белорусской драматургии получил награду фестиваля "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге.