Как курение влияет на здоровье человека?

Курение провоцирует развитие нескольких распространенных видов рака. Так, рак легкого входит в тройку наиболее распространенных онкопатологий. Почти у половины пациентов он развивается в трудоспособном возрасте, в основном в 55-65 лет. При этом около 70 % случаев этой патологии диагностируют уже на III и IV стадиях, пишет БелТА.

Факт Курение - главный фактор развития рака легкого, а также сердечно-сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Сигаретный дым ухудшает сосудистую коагуляцию, повреждает стенки кровеносных сосудов, вызывает раздражение и воспаление внутренних органов, провоцируя сердечно-сосудистые, онкологические патологии и ХОБЛ.

Рак легкого напрямую связан с воздействием канцерогенов табачного дыма. Именно поэтому программы лечения онкологических больных должны включать научно обоснованные методы отказа от курения, такие как психотерапия и никотинзаместительная терапия, убежден президент Противоракового общества России Давид Заридзе.

"При этом некоторые, кто не отказываeтся от курения и не удовлетворен эффектом никотинзаместительной терапии, во время перехода используют электронные средства доставки никотина (ЭСДН), такие как, например, электронные системы нагревания табака, предполагая, что они не так опасны и содержат меньше токсических и канцерогенных веществ. В таких случаях следует напоминать пациентам о недопустимости одновременного употребления ЭСДН и обычных сигарет и необходимости полного отказа от курения, что является золотым стандартомв терапии, - отмечает профессор. - Статус курения до и после постановки диагноза больного раком легкого, включенного в клиническое исследование, должен обязательно учитываться при анализе эффективности применяемых противоопухолевых препаратов, так как он может значительно повлиять на результаты терапии".

Факт Доказано, что курение повышает и риск развития рака шейки матки, особенно если женщина начала делать это в молодом возрасте, когда эпителий шейки матки наиболее уязвим для инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека (ВПЧ), и токсических веществ.

"Поэтому женщинам необходимо уделять внимание вакцинопрофилактике злокачественных опухолей, ассоциированных с вирусом папилломы человека. Во многих развитых странах эта проблема уже решена благодаря массовой прививке подростков. Масштабная вакцинация от ВПЧ в Англии, к примеру, привела практически к полному исчезновению рака шейки матки у женщин, рожденных после 1 сентября 1995 года. А шведское исследование от 2021 года показывает, что ВПЧ-вакцинация снижает риск развития инвазивного рака шейки матки на 90 %, если вакцинировать девочек до 17 лет, если после 17 - всего на 50 %, однако положительный эффект очевиден, - подчеркивает Давид Заридзе. - ВПЧ-скрининг женщин два раза в течение жизни, в 35 лет и 45 лет, позволяет значительно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки".

Профессор считает, что в результате проводимых исследований может подтвердиться связь ВПЧ и с другими формами онкологии, например, раком пищевода.