Как Латвия пытается переписать историю - смотрите в "Клубе редакторов"
События в Латвии, пожалуй, один из самых ярких эпизодов народного возмущения. Попытки переписать историю консолидируют всех, кто знает и хранит правду о Великой Отечественной войне.
Это близко и нам, белорусам. Мы уже не первый год боремся с агрессивной пропагандой, цель которой - превратить народ-победитель в жертву. Стереть из памяти истину о Великой Победе. В Риге же в каком-то смысле это атака не только на памятник, но и на образ советского солдата. Карательные методы латвийского правительства не поддаются законам здравого смысла.
Люди-то пришли зачем? Они не пришли свергать власть, они не пришли устраивать несанкционированные митинги, они не пришли с политическими требованиями. Они пришли поклониться памяти. Они помнят этих людей, которые их освобождали. Что было криминального в этом действии? Вообще ничего, абсолютно. И за это эти люди будут наказаны?
Что услышали специалисты в речи Президента на 9 Мая, почему порох надо держать сухим и как за железный информационный занавес Европы все-таки проникает правда? Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".