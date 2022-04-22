Как латыши пользуются правом безвиза в Беларуси

Пассажиропоток в Беларусь вырос в несколько раз. После длительных коронавирусных ограничений у граждан сопредельных стран ЕС появилась возможность посетить родственников в Беларуси. С 15 апреля по 15 мая введен безвизовый режим для граждан Латвии и Литвы. Этот период как раз совпадает с православными и католическими религиозными праздниками. Некоторые гости используют возможность посмотреть Беларусь. Кто-то едет на шопинг - привлекают цены и качество белорусских товаров. Один день в приграничном регионе провеласъемочная группа "Беларусь 1".

Решение о безвизовом въезде граждан сопредельных стран начало действовать 15 апреля и продлится ровно месяц. В то время как латвийские и литовские политики стараются усложнить жизнь соседей, Беларусь принимает решения в пользу простых граждан - тех, у кого в приграничье живут родственники и похоронены предки.

Международный пункт пропуска "Григоровщина". До Верхнедвинска 20 километров, столько же до латвийской Краславы. До введения безвиза количество легковушек с номерами Евросоюза, следовавших в нашу страну, не превышало полутора десятков машин в сутки. Теперь эта цифра выросла в восемь раз.

Паспорт, зеленая карта, медицинская страховка, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Если документы в порядке, тогда зеленый свет.





За первые три дня в сравнение с неделей мы видим, что на 60 % возрос пассажиропоток. Пограничная служба готова к пропуску в таких условиях. Количество пограничных нарядов увеличено. Мы готовы принять любое количество тех граждан, которые изъявят желание для пересечения границы в установленных местах. Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда

Людмила Мейкшане с мужем едет на малую родину. В белорусской приграничной деревушке похоронены родители. Безвиз для нее долгожданная возможность посетить кладбище и, конечно, увидеться с родственниками.

У меня 14 подруг вышли замуж в Латвии. Мы все из одной деревни. И все хотим, конечно, домой съездить. Хотя бы убрать могилки. Так что очень рады, очень довольны. Людмила Мейкшане, жительница д. Мейкшаны (Латвия)

Анатолий Моргунов в Беларусь едет за впечатлениями. Искушенный путешественник в нашей стране впервые.

Мы решили, раз есть такая возможность, посетить своих друзей. Обязательно посмотрим, что есть нового в Беларуси. Анатолий Моргунов, житель Айзкраукле (Латвия)

Правда, если следовать указаниям латвийских властей, далеко уехать не получится. Оказывается, заправлять латвийские машины белорусским бензином нельзя. Запрещено законом соседней страны. Каждому въезжающему в Беларусь соотечественнику латвийские пограничники вместо пожелания доброго пути вручают вот такую листовку, где написано следующее: "Внимание пересекающих границу! Граждане, не граждане ЕС, граждане других стран с постоянным или временным видом на жительство! В соответствии со статьей 1h (1) регламента Совета (ЕС) 2021/1030 от 24 июня 2021 года, запрещается покупка для личного пользования нефтепродуктов, находящихся в Беларуси или происходящих из Беларуси". Так и хочется спросить: вы серьезно? А кушать в белорусских кафе вашим гражданам можно? Или заказывая драники, они нарушают основополагающие принципы европейской демократии?

У вас дешевле топливо. Но сейчас латыши обрезали, не могу я заправить полный бак и выехать туда. Многие ездили, чтобы заправиться у вас. У нас 1,80 евро литр стоит, а у вас где-то 70 центов. Валерий Куприенко, житель Даугавпилса (Латвия)

Легковые автомобили заправляются до полного бака. Они заправляют и бензин, и дизель, и газ. Люди приезжают и говорят, что у нас цены на топливо намного ниже, чем у них. Александр Миронов, мастер автозаправочной станции





В приграничном Верхнедвинске гостям рады, особенно владельцы торговых объектов. Так, например, недельный товарооборот фирменного магазина маслосырзавода вырос на порядок.

За неделю товарооборот у нас составлял тысяч 30 рублей, теперь более 40 тысяч. Татьяна Кондратович, старший продавец магазина

Посещение сырной лавки в планах Геннадия и Вии из Краславы. Молочных и мясных продуктов впрок не купишь - их ввоз запрещен санитарными нормами ЕС. Поэтому дегустируют на белорусской земле.

Колбасу купили местную, покушали с удовольствием. Другой вкус, другие продукты. Беларусь нам очень нравится. Мы в этот раз поехали на разведку, поближе. А в следующие выходные собираемся всей семьей приехать. Вия и Геннадий, жители Краславы (Латвия)

Домой гости стараются увезти то, на что таможенных табу нет: трикотаж, колготки, косметика.

На термальной воде очень хорошо покупают мицеллярную воду, сыворотки, крема для кожи. Людмила Тарасевич, продавец магазина бытовой химии и косметики

Посещают соседи и белорусские аптеки. Здесь лекарства дешевле и, утверждают гости, качественнее.

У вас дешевле, у вас соблюдаются еще ГОСТы. Это очень важно. Валерий Куприенко, житель Даугавпилса (Латвия)

В основном едем за витаминами, рыбьим жиром. Ольга Иванова, гражданка Латвии

Обезболивающие, антигистаминные, витамины очень любят наши белорусские, БАДы - гематогены, аскорбинки в различных формах. Лариса, заведующая аптекой