Как "Леопарды" стали ньюсмейкером - смотрите в проекте "Диспозиция"

Танковые страсти окутали Европу. И уже, похоже, понятно, что Киеву предоставят бронетанковый кулак. Ведь дело-то святое - воевать с Москвой. Вопрос сейчас в том, как соблюсти западным странам собственные интересы при оружейных сделках. Своим мнением относительно брони, рынка и медиабаталий поделился автор проекта "Диспозиция".

Нет ньюсмейкера лучше "Леопарда"! Гусеницы вновь - приводные ремни новостей. Просто праздник какой-то устроили танки! Чисто Новый год вернулся! В Сети - мемы, у комиков - стендапы, политики вместо денег стволы залихватски считают, и даже "Хаймарсам" стало обидно за упущенное медиалидерство. Высказались все буквально, кто высказывается. Даже больше. Образовались, между прочим, свежие комбинации заочных дискуссий. Допустим, на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о поддержке поставок тяжелой бронетехники в Украину вдруг отозвался депутат Госдумы Адальби Шхагошев, который манкировал европолитика, а слова его посчитал ничем иным, как провокацией, которая приближает столкновение с НАТО. Есть и масса других заявлений. Лишь изредка критических.





Вообще, это увлекательное действо, наблюдать за перепалками неожиданно явившихся бронетанковых специалистов. Сразу квалифицированных. Особенно, когда, к слову, главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии громогласно требуют от Германии незамедлительно поставить танки Киеву. Главное тут - незамедлительно! Но порой за всей мишурой, где танки просят ради мира, странные возникают в голове мысли… А почему вдруг "Леопарды"? Даешь "Леопарды!", доносится со всех утюгов. Столь слаженно в западном инфополе работают только исключительно по команде. И вот вопрос, а что же "Абрамсы"? Вроде где-то кто-то и упоминает о них, но все равно в мизерных партиях и в тени "Леопардов".

И теперь следите за руками. К примеру, Польша. У нее довольно много "Леопардов", которые она собирается передать Украине, несмотря даже на запрет Берлина. А какие это танки в последнее время закупает Варшава? Аж 250 по крайнему контракту! Так точно, "Абрамсы". Как и многие другие западные страны. "Абрамсы", как заявляется, идут на замену советских танков, переданных Киеву. Так вот. Если Польша, как и другие младо- и староевропейцы сбагривают теперь "Леопарды", то им на замену - и это важно - тоже с высочайшей долей вероятности придут "Абрамсы". По проторенной дорожке. Не "Леопарды". А дорогущие американцы. США своего не упустят. Поэтому когда мы видим и слышим, что Берлин якобы опасается реакции Москвы на свои танки, вспомним о самоходных гаубицах ФРГ Panzerhaubitze 2000, которые уже несколько месяцев устанавливают мир в Незалежной. И никаких острых дискуссий. Но сейчас Германия действительно на долгосрочную перспективу теряет свой традиционный танковый рынок, упущенная выгода измеряется сотнями миллиардов долларов.

Америка же в любом случае в плюсе. Массово танки США не рискуют показать в конфликте свои слабые стороны, а вот если споткнется "Леопард" - планета об этом безотлагательно узнает. Вашингтон, несомненно, поддержит Берлин, своего дорогого союзника, и, быть может, предложит более надежную технику.