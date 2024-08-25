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Как лидеры Беларуси, России и Китая сформировали новый центр силы - ответы в "Клубе редакторов"

Роль личности в истории. Как лидеры Беларуси, России и Китая сформировали новый центр силы? Эксперты и гости "Клуба редакторов" разбираются в тенденциях мировой политики настоящего времени. Почему визит премьера Госсовета КНР открыл новое уникальное окно возможностей и какие проекты надо реализовать первыми в ХХI веке?

А так же особенности британского правосудия. Как работает их правоохранительная система в кризисное время и при чем тут параллели с Беларусью? Смотрите полный выпуск на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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