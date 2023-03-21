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Как литературное объединение "Натхненне" сплотило борисовчан - поэтов не по профессии, а от души
21 марта - Всемирный день поэзии. В 25-й раз официально отмечают дату, которая подчеркивает важность одной из самых ценных литературных форм и языкового выражения разных культур и народов. В нашей стране праздник, основанный ЮНЕСКО, отмечают около тысячи поэтов - представителей Союза писателей Беларуси. Плюс многочисленные любительские объединения, столичные и региональные, в которых люди разных возрастов и профессий самовыражаются в поэтическом направлении. 20 лет при Борисовской центральной районной библиотеке существует литературное объединение "Натхненне", участники которого жители города и района. Наталья Бордиловская познакомилась с поэтами не по профессии, а от души (видео).
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