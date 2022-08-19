3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Погоня за огромной свиньей на северо-востоке Москвы
В экстренных службах Москвы раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД, сообщает РИА Новости. Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла.
Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку неподалеку от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта.
Свинью-беглеца поместили в отдельный вольер на время поиска ее хозяина.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов