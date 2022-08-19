Погоня за огромной свиньей на северо-востоке Москвы

В экстренных службах Москвы раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД, сообщает РИА Новости. Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла.

Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку неподалеку от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта.

Свинью-беглеца поместили в отдельный вольер на время поиска ее хозяина.