Как лучше всего носить удлиненную рубашку-сафари

Антиобраз

Молодость и красоту сложно испортить, но можно. Неправильно подобранной одеждой! В этом образе нарушены пропорции: визуально верхняя часть выглядит длиннее, чем нижняя. В данном случае кроссовки испортили ноги, а не украсили. А еще и сумка: вроде бы по цветам подходит (красная, песочная), но это совершенно другая стилевая история.

Образ первый

Рубашка в стиле сафари дружит с джинсами, дружит с казаками -и все это из одной природной тематики. К тому же мы поправили пропорции в этом образе: прямые линии джинсов, каблук в обуви удлинили низ. Индекс крутости мы увеличили маленькой сумочкой необычной формы. Кстати, из замши - тоже природного материала.

Образ второй