Как лжепродавец разводила людей и сколько смогла заработать на фиктивном бизнесе

Создала имидж успешной бизнес-леди и развела на деньги почти 800 человек по всей Беларуси. Следователи рассказали подробности уголовного дела в отношении лжепродавца крупной торговой площадки из Гродненского региона. Ее целью были так называемые экономные покупатели. По данным ведомства, фигурантка - 40-летняя жительница Волковысского района – в 2018 году в соцсетях создала профиль по продаже модной одежды, обуви и других востребованных вещей, позиционируя себя как представитель крупнейшего российского вещевого рынка. Но торговая интернет-площадка работала фиктивно. Все товары, размещенные в аккаунте под видом привлекательного лота с заниженной ценой, были не более чем скаченными картинками из Интернета. Не чувствуя никакого подвоха, на заманчивые предложения на протяжении 5 лет, вплоть до минувшего лета, попадались жители различных регионов страны - всего 773 человека. На них "предпринимательница" заработала более 25 тыс. руб.