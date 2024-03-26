Как Марина Василевская стала примером для подражания среди курсантов Белоруской государственной академии авиации

Космический полет Марины Василевской уже вписан в историю. За важным для страны моментом следила вся Беларусь. Старт, полет, стыковка... Особенно внимательно наблюдали будущие покорители высот. Подробности в репортаже Сергея Ладысева из Белорусской государственной академии авиации.

25 марта в прямом эфире вся страна наблюдала за процессом стыковки космического корабля "Союз МС-25" к МКС. Добирались Марина Василевская, командир экипажа Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон двое суток, сделав 34 витка вокруг Земли. После ряда процедур для обеспечения безопасности экипажа и сохранения герметичности Центр управления полетами одобрил открытие переходных люков. И только затем мир увидел эффектный и очень красивый вход белоруски в условиях невесомости на российский сегмент МКС.

"С любовью из космоса" - такое послание Марина Василевская передала белорусам, отдельно своим самым близким людям, которые переживают за девушку дома. Во время пресс-конференции Марина поделилась, что чувствует себя хорошо и готова на все 100 % к исполнению научной программы.

Подготовка к этому уникальному полету была долгой и тщательной, а испытания на пути к звездам невероятно сложными. Но белоруска Марина Василевская смогла преодолеть все трудности. Для многих Марина уже стала настоящим примером для подражания, особенно среди молодежи.

Каждого из нас в детстве спрашивали: "Кем ты хочешь стать?" Кто-то отвечал: "врачом", кто-то - "инженером" или "журналистом". А кто-то смело говорил: "Я хочу быть космонавтом". Но Гагариным сразу не становятся. Да и университетов, которые выпускают космонавтов, вБеларуси нет. А те, кто хотят быть ближе к звездам, в качестве альма-матер выбрали Государственную академию авиации.

Именно здесь готовят молодых летчиков. Они изучают английский, аэродинамику, летают на тренажерах, а со второго курса берутся за реальный штурвал. Например, у Виктории Эскиной главное кредо жизни - "нет ничего невозможного". Летать мечтала с детства, и горящие глаза девушки тому подтверждение.

Для меня большой шок, что наша белоруска полетела в космос. После возвращения Марины Василевской на родину я бы хотела с ней пообщаться лично, узнать о ее опыте нахождения в космосе, о впечатлениях, сложностях. Также она стала лично для меня и для всех поводом для гордости, примером. Виктория Эскина, курсант Белорусской государственной академии авиации

"Все ребята очень грамотные, стараются развиваться, потому что в наш век технологий для этого есть масса возможностей. Пример Марины Василевской показывает, что все возможно, главное верить и не опускать руки", - рассказала второй пилот авиакомпании "Белавия" Наталья Титенкова.

Как за стартом, так и за стыковкой наблюдали курсанты Белоруской государственной академии авиации. Все смотрели и искренне переживали за нашу Марину.

Это поистине грандиозное событие, которое вдохновляет нас, курсантов Академии авиации, заниматься исследованием и развитием в области космонавтики. Александр Воложин, курсант Белорусской государственной академии авиации