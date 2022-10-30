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Как МАРТ видит ситуацию с ценами?
В Беларуси будут воплощать концепцию справедливой, обоснованной цены по всей цепочке товаров.Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.
Сегодня ситуация рабочая, по его словам. "Все понимают - и производители товаров и поставщики, и торговля, что правила изменились. По ним мы будем теперь жить. Все перестраиваются. Мы активно совместно с местными органами власти ведем разъяснительную работу".
Все меньше и меньше поступает обращений именно в МАРТ. Если в первый день в МАРТ поступало около 400-500, на сегодня это 150- 200 обращений.
Торговле давали пять дней. Проще все былотем, кто имел автоматизированную систему учета, говорит министр. Хотя сотрудники в последний день вышли в ночную смену и перевели все свои остатки по правилам, которые были изложены в постановлении. Но у тех, кто на бумаге вел документооборот, были сложности, потомучто широкий ассортимент руками сложно переписать.
В измененном Постановлении Совета Министров мы эти правила подкорректировали с учетом специфики. И сегодня все имеют возможность спокойно работать, не проводя такую широкомасштабную дооценку, как это было необходимо с самого начала. Этот нюанс мы учли. Поэтому здесь проблем не видим.
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