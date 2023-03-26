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Как МАЗ держит марку
Бренд мирового уровня - МАЗ - сегодня лидер в сфере производства и обслуживания грузовой и пассажирской техники в Беларуси. С каждым годом все больше наших машин колесит по всему миру. Приобрести белорусский гигант можно даже в Африке, а их сборочные производства расположились от Казахстана до Венесуэлы и Египта.
Предприятие растет, обновляются цеха, появляется новое оборудование и все это требует квалифицированных кадров. О перспективах белорусского флагмана и новых возможностях подготовки будущих кадров вы узнаете из специального проекта Агентства теленовостей "Мирные люди".
Минский автомобильный завод является флагманом машиностроения не только на территории Беларуси, но и на территории постсоветского пространства. Работая в мире и созидании, мы можем создавать прекрасную автотехнику, достигать тех результатов, которые мы сегодня достигли.
Моя профессия - это все. Я провожу здесь большую часть времени, вся моя жизнь была связана с Минским автомобильным заводом. Даже будучи ребенком, я жил в Заводском районе. Люди, с которыми я общался, работали на этом заводе, поэтому дальше я связал свою судьбу с МАЗ.
"22 года назад я пришел на Минский автомобильный завод. За это время он освоил производство автобусов, троллейбусов, среднетоннажных и малотоннажных автомобилей", - говорит Андрей Калинин.
Завод растет, не стоит на месте. Это требует квалифицированных кадров. В 2022 году там был открыт учебный центр совместно с Белорусским национально-техническим университетом. Ребята здесь с третьего курса проходят практику, обучаются ряду дисциплин - проектирование автомобилей, особенности конструкций ходовых систем, испытания, электроника.
"Продукция МАЗ максимально интегрирована в жизнь нашего общества и государства, поэтому, выпуская данную технику, мы вносим свой вклад в развитие нашего общества", - считает Андрей Калинин.
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