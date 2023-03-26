Как МАЗ держит марку

Моя профессия - это все. Я провожу здесь большую часть времени, вся моя жизнь была связана с Минским автомобильным заводом. Даже будучи ребенком, я жил в Заводском районе. Люди, с которыми я общался, работали на этом заводе, поэтому дальше я связал свою судьбу с МАЗ.

Андрей Калинин, заместитель главного конструктора