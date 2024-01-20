3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как мечта о белорусском авто стала реальностью - подробности в новой рубрике "История вопроса"
В начале пути белорусского автомобилестроения было много скептиков. Однако Президент Беларуси инновационный проект взял под свой личный контроль. И теперь "БЕЛДЖИ" - успешное предприятие. Наши машины покупают с уверенностью, линейка своих автомобилей готова расшириться новыми моделями.
Подробности в новой рубрике Вероники Буты - "История вопроса".
Первый легковой автомобиль: сделано в Беларуси
"Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что за это необходимо поблагодарить руководство Китайской Народной Республики, в частности председателя КНР Си Цзиньпина. (Борисовский район, ноябрь 2017 г. - прим.)
Эти слова разлетелись, без ложной скромности, по всему миру. 2017 год. С конвейера сошел первый белорусский легковой автомобиль.
Наш Президент верил - белорусы способны на многое.
Грузовики, карьерные самосвалы, тракторы, автобусы и электробусы стали национальным достоянием.
В этой линейке не хватало лишь одного - легкового авто.
Первый легковой автомобиль: история вопроса
Первые некулуарные заявления прозвучали в 2015-м. На совещании во Дворце Независимости Александр Лукашенко ставит задачу - проекту быть! Но создавать собственное производство, как говорится, с нуля рискованно: конкуренты были далеко впереди.
Решено работать рука об руку с китайскими партнерами по их технологиям. Цена вопроса - 318 миллионов долларов инвестиций.
Там, где можем, а мы можем, опыт у нас есть сборки и производства грузовых автомобилей и компонентов для легковых автомобилей, мы должны использовать собственный опыт и собственные наработки. Поэтому потихоньку мы должны усовершенствовать этот автомобиль и построить новый завод по производству так называемой "БЕЛДЖИ"
Чего только не писали оппоненты Лукашенко! Мягко перефразируя, мол, хотеть не вредно. Но! Президент за эти годы убедился - белорусы при грамотном подходе способны еще и не на такое!
Проект белорусский лидер взял под личный контроль. Вопрос государственной важности! Развитие отечественного машиностроения Президент ставит в один ряд с реализацией проектов в сфере космоса и строительством АЭС.
Без него мы будем вынуждены и впредь преимущественно закупать иностранные средства производства, а значит, зависеть от такого импорта. В транспортном машиностроении инвестиционные ресурсы с государственной поддержкой будут сконцентрированы на крупных прорывных проектах, таких как организация производства легковых автомобилей "Джили", создание мощностей и расширение производства карьерных самосвалов БЕЛАЗ, модернизация производства МАЗ, автокомпонентов
Начало большого пути
Запуск завода - лишь начало большого пути. Следующая задача - продажи! И лучшая реклама - это личный пример!
Все будет для того, чтобы этот автомобиль занял свою нишу на рынке Беларуси и был продаваем
Своих людей поддержат кредитами, чтобы было по карману. Дальше дилерские сети, сервис, техобслуживание, широкая линейка в сегменте подороже и бюджетнее. Однозначно, ворвались на рынок на максимальной скорости.
И сегодня в Беларуси за "Джили" выстраиваются очереди. Беларусь и Китай прошли проверку временем, в том числе и проверку этим сверхамбициозным проектом.
Новые партнеры
Сотрудничество решено наполнить новым звучанием. Будучи в Поднебесной в марте прошлого года, наш Президент инициирует приход в Беларусь китайской автомобильной корпорации FAW-групп. Компания считается основателем автомобильной промышленности КНР. То есть крупный авторитетный мировой игрок.
Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции
Белорусский электрокар: история вопроса
Электромобиль - это еще одно наше (хочется верить - ближайшее) будущее. Задача непростая, но сегодня весь мир смотрит именно в эту сторону.
Протестировав новинку еще в 2017-м, Александр Лукашенко просит присмотреться к зеленому двигателю и белорусский автопром. К слову, синхронно со строительством нашей АЭС. Совпадение? Не думаем.
Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте. Нам нужен электромобиль
Будущее белорусского автопрома
Вот так, планируется, будет выглядеть наш электрокар: городской, бесшумный, компактный. Демо-версию показали Президенту накануне. Поручение Александра Лукашенко - начать серийное производство электрички.
В общем, через год ты меня приглашаешь лично на автомобиль, который мы будем производить.
У белорусов есть большой выбор, что покупать, у промышленников - как развиваться. Разговаривая с коллективом завода, Президент скажет: "Мы доросли". И эти слова не только об автопроме. Это о нас! Мы доросли, чтобы развиваться, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Беларусь успешно продолжает писать свою молодую историю.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ