Как мечта о белорусском авто стала реальностью - подробности в новой рубрике "История вопроса"

В начале пути белорусского автомобилестроения было много скептиков. Однако Президент Беларуси инновационный проект взял под свой личный контроль. И теперь "БЕЛДЖИ" - успешное предприятие. Наши машины покупают с уверенностью, линейка своих автомобилей готова расшириться новыми моделями.

Подробности в новой рубрике Вероники Буты - "История вопроса".



Первый легковой автомобиль: сделано в Беларуси

"Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что за это необходимо поблагодарить руководство Китайской Народной Республики, в частности председателя КНР Си Цзиньпина. (Борисовский район, ноябрь 2017 г. - прим.)

Эти слова разлетелись, без ложной скромности, по всему миру. 2017 год. С конвейера сошел первый белорусский легковой автомобиль.

Наш Президент верил - белорусы способны на многое.

Грузовики, карьерные самосвалы, тракторы, автобусы и электробусы стали национальным достоянием.

В этой линейке не хватало лишь одного - легкового авто.

Первый легковой автомобиль: история вопроса

Первые некулуарные заявления прозвучали в 2015-м. На совещании во Дворце Независимости Александр Лукашенко ставит задачу - проекту быть! Но создавать собственное производство, как говорится, с нуля рискованно: конкуренты были далеко впереди.

Решено работать рука об руку с китайскими партнерами по их технологиям. Цена вопроса - 318 миллионов долларов инвестиций.

Там, где можем, а мы можем, опыт у нас есть сборки и производства грузовых автомобилей и компонентов для легковых автомобилей, мы должны использовать собственный опыт и собственные наработки. Поэтому потихоньку мы должны усовершенствовать этот автомобиль и построить новый завод по производству так называемой "БЕЛДЖИ" Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, ноябрь 2015 г.)

Чего только не писали оппоненты Лукашенко! Мягко перефразируя, мол, хотеть не вредно. Но! Президент за эти годы убедился - белорусы при грамотном подходе способны еще и не на такое!

Проект белорусский лидер взял под личный контроль. Вопрос государственной важности! Развитие отечественного машиностроения Президент ставит в один ряд с реализацией проектов в сфере космоса и строительством АЭС.

Без него мы будем вынуждены и впредь преимущественно закупать иностранные средства производства, а значит, зависеть от такого импорта. В транспортном машиностроении инвестиционные ресурсы с государственной поддержкой будут сконцентрированы на крупных прорывных проектах, таких как организация производства легковых автомобилей "Джили", создание мощностей и расширение производства карьерных самосвалов БЕЛАЗ, модернизация производства МАЗ, автокомпонентов Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, июнь 2016 г.)

Начало большого пути

Запуск завода - лишь начало большого пути. Следующая задача - продажи! И лучшая реклама - это личный пример!

Все будет для того, чтобы этот автомобиль занял свою нишу на рынке Беларуси и был продаваем Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Борисовский район, ноябрь 2017 г.)

Своих людей поддержат кредитами, чтобы было по карману. Дальше дилерские сети, сервис, техобслуживание, широкая линейка в сегменте подороже и бюджетнее. Однозначно, ворвались на рынок на максимальной скорости.





И сегодня в Беларуси за "Джили" выстраиваются очереди. Беларусь и Китай прошли проверку временем, в том числе и проверку этим сверхамбициозным проектом.

Новые партнеры

Сотрудничество решено наполнить новым звучанием. Будучи в Поднебесной в марте прошлого года, наш Президент инициирует приход в Беларусь китайской автомобильной корпорации FAW-групп. Компания считается основателем автомобильной промышленности КНР. То есть крупный авторитетный мировой игрок.

Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Китай, март 2023 г.)

Белорусский электрокар: история вопроса

Электромобиль - это еще одно наше (хочется верить - ближайшее) будущее. Задача непростая, но сегодня весь мир смотрит именно в эту сторону.

Протестировав новинку еще в 2017-м, Александр Лукашенко просит присмотреться к зеленому двигателю и белорусский автопром. К слову, синхронно со строительством нашей АЭС. Совпадение? Не думаем.

Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте. Нам нужен электромобиль Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, август 2017 г.)

Будущее белорусского автопрома

Вот так, планируется, будет выглядеть наш электрокар: городской, бесшумный, компактный. Демо-версию показали Президенту накануне. Поручение Александра Лукашенко - начать серийное производство электрички.





В общем, через год ты меня приглашаешь лично на автомобиль, который мы будем производить. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Борисовский район, 19.01.2024 г.)