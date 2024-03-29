Военно-политическая обстановка обязывает владеть точной информацией о возможностях наших войск. О том, как меняется система координат в системе защиты Беларуси, - проект "Диспозиция".

Президент Беларуси оценил в Ошмянском районе ход проверки боевой готовности армии и определил ряд векторов военного строительства. Это раньше экзамен означал подведение итогов за прошедший период, теперь войска прежде всего испытываются на способность учитывать новые стандарты. Как иначе во времена, когда медлительность или оплошность означают не отставание, а пропущенный удар? Мы, можно сказать, уже в ринге, да еще на тонком стекле. Соперник, сам себя таковым назначив, собрал силы и машет кулаками совсем рядом. НАТО буквально пухнет у рубежей Синеокой. Добрососедство остается стимулировать только жестким военным профессионализмом. Поэтому проверка – сейчас весьма условное понятие для армии.

"Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать. Я однажды уже где-то сказал: нам дай бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем. Они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны", - заявил глава государства.

Ряд задач в ходе теста решается впервые. К примеру, отрабатывается поражение цели высокоточным боеприпасом с использованием целеуказания от беспилотника "Орлан-30". Во время штурма населенного пункта задействованы возможности по деморализации противника акустической установкой.

В ходе этой проверки мы проводим несколько экспериментов по некоторым аспектам нашей деятельности. На начальном этапе все идет неплохо. Хотя есть недостатки. Мы их видим. Именно для этого и проверки проводятся, чтобы сделать вывод. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь

Главнокомандующий на этот раз не ограничился стратегическими выводами и установками. Вник в тактические детали, от которых в первую очередь зависит успех на поле боя. Здесь у нас серьезное преимущество - родная земля. Если воевать - будем только на ней, а потому каждую речку или овраг армия изучает как рубеж обороны. Качество инструментов борьбы измеряется не стоимостью, а эффективностью. В Украине вот многомиллионная техника порой либо буксует в грязи, либо горит лучше старой советской, если работать компетентно. И даже когда у оппонента в разы больше беспилотников и ракет, исход сражения могут решить 40-летние мужики с автоматами и заряженным духом.

В Беларуси лесисто-болотистая местность, а потому наряду с передовым высокоточным оружием нужны и обычные вооружения, грамотные действия военных непосредственно на местности: "Как они здесь пройдут на танках, бронетранспортерах и так далее? Где-то выедут на дорогу - дороги перекрыты. По лесу не пройти. Это наша земля. Мы знаем каждый клочок. Засада - уничтожили. Не надо забывать, что в любой войне главный вопрос решается обычным солдатом с обычными вооружениями. Александр Лукашенко

Нынешний контрольный срез в армии - это и первый масштабный экзамен, на котором всесторонне оценивается интеграция в отечественную систему подготовки боевого опыта, переданного белорусским военным в российских учебных центрах. Навыки бойцы приобретают и по линии специалистов ЧВК. Причем речь не только о наших срочниках или контрактниках - занятия инструкторы проводят и с запасниками. Несколько тысяч военнообязанных встали на время в строй и нынешней весной.

Опыт СВО научил тому, что в районе стартовых позиций готовятся несколько точек пуска, как правило, до 10. Выход боевой машины на точку пуска осуществляется из укрытия или из леса, замаскированный. После выполнения задачи по нанесению ракетных ударов машина уходит в другое укрытие. Владимир Масанский, начальник штаба артиллерийской бригады

Снижению потерь способствует и уверенная стрельба на максимальные дистанции. Даже танкисты все чаще работают из укрытий по навесной траектории. В эти дни дальность до целей у Т-72 порядка 10 километров.