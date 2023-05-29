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Как местные жители загрязняют окружающую среду - на примере Минского района
"Импровизированные мусорные площадки" в лесах Минского района. Местные жители вместо того, чтобы наблюдать природную красоту, создают настоящую свалку - ежедневно выбрасывают бытовые и строительные отходы. Сотрудники Минлесхоза наводят порядок. Организованы мобильные бригады, штат уборщиков территории.
Только в этом году вывезли полторы тысячи кубометров мусора. А ежегодно работники Боровлянского спецлесхоза из лесного фонда достают до 6 тыс. кубометров мусора.
Еще одна проблема - возгорания в лесных массивах. Запреты и ограничения на посещение лесов введены на всей территории страны. Карту районов можно посмотреть на сайте Минлесхоза.
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