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Как министр образования Беларуси как отец готовил своих сыновей к школе

Как министр образования Беларуси как отец готовил своих сыновей к школе

Как министр образования Беларуси Андрей Иванец как отец готовил своих сыновей к школе - в проекте"Вопрос номер один".

В белорусских магазинах сегодня очень широкий выбор всех принадлежностей, в том числе формы и одежды, считает глава ведомства. "Каждая школа определилась с выбором второго элемента школьной формы, наша школа не является исключением, - сказал он. - Более того, сегодня есть возможность приобрести целый ряд товаров, не выходя даже из дома".

По его словам, нет необходимости ходить в магазин для того, чтобы приобретать канцелярские товары. Можно заказать по интернету и быть абсолютно уверенным, что их качество и стоимость будут доступными. "Это касается и многих элементов одежды, - уверен министр. - Поэтому ввиду экономии времени и удобства мы стараемся максимально использовать всевозможные способы покупки необходимых товаров без походов в магазины".

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Отвечая на вопрос, во сколько обошлось собрать одного сына в школу, министр ответил, что достаточно сложно сказать. "Но в принципе те суммы, которые озвучивали в средствах массовой информации, близки к истине. Я думаю, что если взять канцелярские товары и форму, одежду и все необходимые принадлежности, то около 400-450 рублей для того, чтобы один ребенок пошел в школу необходимо".

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