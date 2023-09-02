Как министр образования Беларуси как отец готовил своих сыновей к школе

Как министр образования Беларуси Андрей Иванец как отец готовил своих сыновей к школе - в проекте"Вопрос номер один".

В белорусских магазинах сегодня очень широкий выбор всех принадлежностей, в том числе формы и одежды, считает глава ведомства. "Каждая школа определилась с выбором второго элемента школьной формы, наша школа не является исключением, - сказал он. - Более того, сегодня есть возможность приобрести целый ряд товаров, не выходя даже из дома".

По его словам, нет необходимости ходить в магазин для того, чтобы приобретать канцелярские товары. Можно заказать по интернету и быть абсолютно уверенным, что их качество и стоимость будут доступными. "Это касается и многих элементов одежды, - уверен министр. - Поэтому ввиду экономии времени и удобства мы стараемся максимально использовать всевозможные способы покупки необходимых товаров без походов в магазины".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ