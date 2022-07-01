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Как Минск готовится к празднованию Дня Независимости?
Масштабные баннеры, объемные звезды и памятные инсталляции. Минск готовится к празднованию Дня Независимости. Основные торжественные локации украшены. На Октябрьской площади, например, 12-метровая арт-свеча. На ней фотоэкспозиция к Году исторической памяти. Праздничный дизайн к 3 Июля также у Дворца спорта и на площади Независимости. На фасаде педагогического университета традиционно развернулось 40-метровое панно. Тематическое оформление подготовили все районы столицы.
Праздничной атмосферой наполнился каждый уголок столицы: флаговые конструкции и арт-композиции, графика на опорах освещения. Торжественно жителей и гостей столицы также встречают вдоль магистралей и на въездах в город.
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