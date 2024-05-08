Как Минск готовится встретить День Победы

Беларусь на пороге одного из любимейших праздников - Дня Победы.

К 9 Мая столица преображается: арт-объекты с сюжетами фронтового и партизанского быта, стилизованные четырехметровые звезды и флаговые каскады. Улицы города превратились в своего рода выставочные галереи с архивными снимками. Фасад педуниверситета традиционно украшает полотно ручной работы из 8 тыс. флажков. Торжественная атмосфера приближающегося праздника - подробности у Карины Гуревич.





Образ Победного мая для города-героя Минска дизайнеры всегда продумывают детально. В этом году акцент сделали на героев Великой Отечественной. Фронтовой фотоальбом как арт-объект украшает улицы и проспекты столицы. Сергей Перов - художник-оформитель предприятия "Минскреклама" вот уже 11 лет помогает создавать торжественное убранство к 9 Мая. Пока принтер печатает баннеры к празднику, специалист кропотливо вырезает имена героев.





Когда я иду по улице и вижу ту работу, которую я сделал своими руками, естественно, у меня возникает чувство гордости за это. И обязательно детям говорю, что это сделал папа. Сергей Перов, исполнитель художественно-оформительских работ ГП "Минскреклама"

Герои, чьими именами названы улицы, маршалы, военачальники, которые руководили и принимали победоносные решения, теперь на баннерах, экранах и стендах. Хроника - в именах и лицах. Выставка фотодокументов легендарной операции "Багратион" - на Октябрьской площади столицы. Здесь и флаговые каскады, и яблоневый цвет как символ Победы.





В центре графической композиции оформления города - первая боевая награда, которая появилась в годы войны - орден Отечественной войны I степени. Познакомиться с хронологией освобождения Беларуси можно вдоль пешеходной зоны по проспекту Победителей. Такая "аллея славы" ведет от Дворца спорта к Музею истории Великой Отечественной войны.

По традиции в "торжественный мундир" облачается фасад педагогического университета. Панно высотой в 40 метров из 8 тыс. флажков! А на площади Независимости - опоры освещения преобразились в кубические стенды. Здесь же и необычная фотозона, которая повторяет ракурс военного снимка праздничной площади в 1944-м.





Стилизованные звезды к 9 Мая украсят все въезды в столицу. Высота арт-объекта - 4 метра! В центре инсталляции - объемная эмблема праздника (на ней контур страны и силуэт знакового мемориала - "Курган Славы"). На каждой звезде - золотая цифра 80! В знак юбилейного года освобождения Беларуси.





Преображение столицы не только через тематические инсталляции, но и цветочные акценты. Улицы и проспекты утопают в тюльпанах самых разных оттенков. В городских парках и скверах благоухает сирень - символ Победы.