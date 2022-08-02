Как Минск отметит 955-й день рождения

Минск 10 сентября будет праздновать свое 955-летие и по этому поводу готовится широкомасштабная программа, сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления культуры Мингорисполкома ВиталияБрель.

"В этом году мы постарались подойти к вопросу концептуально и показать многогранность Минска как культурного, экономического, образовательного, спортивного, музыкального, духовного центра, раскрыть его торговый потенциал", - сказал Виталий Брель.

Планируется, что праздничные мероприятия стартуют уже 3 сентября. Во всех районах Минска определены парки, в которых пройдут мероприятия под названием "Минск семейный". Также в этот день Белгосцирк приглашает на день открытых дверей.

С 5 по 11 сентября запланирован ряд культурно-просветительных, познавательных, спортивных и других мероприятий. В частности, некоторые музеи предложат учащимся учреждений образования, жителям и гостям столицы бесплатно посетить их экспозиции. Также планируются экскурсии по историческому центру белорусской столицы и знаковым местам. А Музей города Минска в отреставрированном здании на Раковской, 17, презентует тематическую экспозицию "Мое имя - Минск".

Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома внесло в план мероприятий презентацию пешеходного и веломаршрута "Дорогой памяти". С 8 по 10 сентября на Октябрьской площади будет организована выставка достижений промышленного сектора Минска, этим занимается комитет экономики Мингорисполкома.

10 сентября в историческом центре города планируется "Вернисаж в Троицком предместье". На один день здесь будет воссоздана атмосфера 19-го века. Кроме того, пройдет выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и живописи. Будут организованы работа художников, музыкантов, литературные чтения, фотозона.

Дни открытых дверей пройдут и в театрах Минска: все желающие смогут встретиться с актерами, режиссерами, увидеть закулисье.

В учреждениях образования запланированы неделя дополнительного образования детей и молодежи, а также неделя спорта и здоровья.

Основная площадка 10 сентября будет организована у Дворца спорта, где пройдет Международный олимпийский день. Для участников спортивно-массовых мероприятий подготовлены олимпийский квест, развлекательная интерактивная программа, на сценической площадке выступят популярные белорусские коллективы и исполнители, кавер-группы. Здесь же, у Дворца спорта, пройдут международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель". Рядом расположится интерактивная площадка от ГАИ.

В Верхнем городе 10 сентября пройдет фестиваль белорусской кухни, выступит ансамбль "Сябры" с участием почетного гражданина Минска, народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. Еще на одной локации - в музейно-парковом комплексе "Победа" - организуют площадку "Минск молодежный".

Центральным мероприятием станет торжественная церемония вручения наград "Минчанин года" и "Лучший по профессии" по итогам городского конкурса профессионального мастерства "Минский мастер", после чего в парке имени Янки Купалы пройдет праздничный концерт. В 23:00 запланирован праздничный фейерверк в районе Дворца спорта.