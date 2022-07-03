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Как Минск празднует День Независимости?
Музыкальный марафон и спортивные эстафеты, патриотические флешмобы и выставки! Десятки мероприятий ко Дню Независимости в эти минуты проходят в столице. Основные праздничные локации по традиции - в центре города.
На связи со студией Елена Витко. "Прошлое - в наших сердцах! Будущее - в наших руках!" Именно такой слоган концертной программы здесь, у Дворца спорта. Музыкальный нон-стоп стартовал ровно в полдень: и первое, что хочется отметить - особый, новый вайб. Ведь площадка в этом году объявлена не просто общегородской - молодежной! Уже запустили даже интернет-челледж. Это онлайн-проект "Страницы военной истории".
Сюрпризов на этой праздничной локации обещают много. Буквально через час здесь впервые стартует караоке-батл. В плейлисте, конечно, песни военных лет. Оценивать будут не только филигранное вокальное исполнение - искренние эмоции. Здесь же, у Дворца спорта, развернулись и другие интерактивы, а еще гостеприимный фуд-корт и хендмейд-ярмарка. В эти же минуты к нашему эфиру присоединяется Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома.
Как всегда, в День Независимости хочется увидеть максимум. Присоединиться к большому празднику предлагаем и телезрителям. Душевно и атмосферно сегодня будет до позднего вечера. Выставки военной техники и спортивные эстафеты, танцевальные флешмобы... Мы продолжаем культурный гайд.
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