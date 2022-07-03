Как Минск празднует День Независимости?

Музыкальный марафон и спортивные эстафеты, патриотические флешмобы и выставки! Десятки мероприятий ко Дню Независимости в эти минуты проходят в столице. Основные праздничные локации по традиции - в центре города.



На связи со студией Елена Витко. "Прошлое - в наших сердцах! Будущее - в наших руках!" Именно такой слоган концертной программы здесь, у Дворца спорта. Музыкальный нон-стоп стартовал ровно в полдень: и первое, что хочется отметить - особый, новый вайб. Ведь площадка в этом году объявлена не просто общегородской - молодежной! Уже запустили даже интернет-челледж. Это онлайн-проект "Страницы военной истории".



Сюрпризов на этой праздничной локации обещают много. Буквально через час здесь впервые стартует караоке-батл. В плейлисте, конечно, песни военных лет. Оценивать будут не только филигранное вокальное исполнение - искренние эмоции. Здесь же, у Дворца спорта, развернулись и другие интерактивы, а еще гостеприимный фуд-корт и хендмейд-ярмарка. В эти же минуты к нашему эфиру присоединяется Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома.