Как минский район Серебрянка стал арт-объектом?

Программа "АРТиШОК" узнала, как превратить самый обычный спальный район в креативное пространство.

Благодаря команде единомышленников появился гид-комикс по Серебрянке. Реальные жители района, которые с легкой руки художников-иллюстраторов превратились в симпатичных мультяшек, рассказывают, как здесь жить, отдыхать, развлекаться и встречать гостей.

Например, режиссер Евгений Лыткин пришел в Серебрянку по трамвайным путям и задержался на 3 года. Евгений считает, что это самая кинематографическая часть года. Можно снять боевик, а можно - артхаус.

Если прокатиться по Серебрянке на трамвае, можно найти локации из клипов J:МОРС и Макса Коржа. Вместе с режиссером съемочная группа "АРТиШОК" прошлась по его любимым местам. Не забыли и автовокзал "Восточный", где Дарья Жук снимала эпизоды своего фестивального "Хрусталя".

Гид-комикс – это часть масштабной акции по благоустройству и развитию спальных районов. Молодые архитекторы представили 7 креативных проектов по апгрейду Серебрянки. Здесь есть и модные конструкции из бетона, и кинотеатр под открытым небом, и скейтпарк - учтены все пожелания жителей, кроме, разве что, космической станции. Голосование уже запущено - один из этих эскизов станет реальностью в 2020 году.

Необычные прогулки по Серебрянке смотрите 24 марта в 15:30 на телеканале "Беларусь 24".