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Как мир выходит из самоизоляции и есть ли опасность новой волны коронавируса
Полгода назад мир узнал о COVID-19. 30 декабря 2019 года Китай сообщил о вспышке неизвестного ранее типа пневмонии. Спустя шесть месяцев количество зараженных на планете приближается к 11 миллионам человек, половина из них излечилась. Но жертв осложнений более полумиллиона человек. Страны мира продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса: в городах открываются рестораны, парикмахерские и кинотеатры, возобновляется авиасообщение. С 1 июля свои границы для приезжих открыл Евросоюз. Внутренние границы Шенгенской зоны были открыты еще 15 июня. Тем не менее продолжают действовать правила самоизоляции и требование носить маски в общественных местах, многие остаются на удаленной работе. И неспроста. Как мир выходитиз самоизоляции и есть ли опасность новой волны коронавируса - Александра Пинчук (видео).
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