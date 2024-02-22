Как модернизируется система защиты Беларуси и какова роль каждого гражданина - в проекте "Диспозиция"

Вопросы защиты интересов государства отражены в Концепции национальной безопасности и Военной доктрине. Президент подписал постановление, которым одобрены проекты этих документов. О роли каждого - от солдата до профессора - в укреплении страны, расскажем в проекте "Диспозиция".

Белорусская армия активно оборудует укрепрайоны и учится в них грамотно действовать. При этом в прицеле у военных - опыт конфликта в Украине. В сводках о проведении специальной военной операции часто появляются сообщения о штурме или обороне опорных пунктов или укрепрайонов. Заблаговременно обустроенные позиции оказались, к слову, важнейшей причиной, не позволившей Киеву добиться успеха в широко известном контрнаступлении. Для российских войск также наиболее проблемными оказались районы, где грамотно выстроена защита. А что Беларусь? Удачно наблюдает? Не только. У нас эту особенность не просто учли, а заложили в обновленную систему обороны страны. В октябре 2023-го Президенту Александру Лукашенко продемонстрировали на Брестчине один из укрепрайонов, оборудованный с учетом наших реалий и условий.

В эти дни узел обороны, показанный главе государства, занимают гвардейцы механизированной бригады Западного оперативного командования. Подразделения учатся оперативно менять позиции, использовать разветвленную сеть коммуникаций, отражать атаки. При возведении сооружений учитывается и тот факт, что противник может иметь перевес в силах, обладать мощнейшими средствами поражения. Именно укрепрайоны призваны в том числе нивелировать преимущества неприятеля.

Система подобных защитных объектов будет и дальше расширяться и совершенствоваться. То же самое касается всей армии. Мы с еще большей уверенностью сможем сказать: моя Беларусь - моя крепость. На укрепление этого статуса направлена и Концепция национальной безопасности, а также Военная доктрина Беларуси. На днях Президент подписал постановление Совета безопасности, которым одобрены проекты этих стратегических документов.

И если каждое их положение на диалоговых площадках получило широкое обсуждение, то на полигонах и в укрепрайонах отдельные дискуссионные моменты проверены практикой. Процесс этот продолжается. И вот здесь самое главное. Точно так же, как каждый солдат должен знать свое место в окопе, так и каждому гражданину не помешают знания о своем месте в деле защиты родного города, семьи, страны, причем необязательно с помощью оружия.

Интеллект, подкрепленный патриотизмом, - та движущая сила, которая помогает без потрясений и огромных трат пройти мимо конфликтов. Речь, конечно, об образовании. На встрече с ректорами вузов Александр Лукашенко дал четкие, порой малоприятные указания касательно воспитательной работы с молодежью. Похоже, установки услышаны. Через два дня руководители университетов уже делились лучшими наработками в Военной академии. О милитаризации образования речь, конечно, не идет, но прицелы сверить не помешает.