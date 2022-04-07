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Как модернизируют единственный в Беларуси производитель медицинского кислорода - предприятие "Крион"

Минское ОАО "Крион", ставшее известным на всю страну в горячие месяцы ковид-пандемии, модернизирует производство и совершенствует технологические мощности. В Беларуси это единственный производитель медицинского кислорода. Востребованным он был и до COVID-19: кислород нужен промышленности. А в условиях коронавируса вообще стал незаменимым, буквально как воздух.

В 2020 году пришлось переориентировать производство на поддержку медицины. Во многом это позволило пройти это время с наименьшими потерями.Сегодня завод, несмотря на очевидное снижение спроса, работает стабильно. А повестке - модернизация и снижение затрат. Репортаж Алины Лаппо (видео).

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