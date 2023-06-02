Как провести выходные - культурная программа в рубрике "Променад"

"Севильский цирюльник" приближается к Большому! В следующий вторник - премьера оперы. Свежие арт-показы и в Художественном. "Осторожно: там посуда"! Новинка и в концертной афише столицы. Бесплатный опен-эйр - возле Купаловского. Что будет звучать завтра? Ответы у Лидии Заблоцкой (подробности в видео).