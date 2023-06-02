3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как провести выходные - культурная программа в рубрике "Променад"
"Севильский цирюльник" приближается к Большому! В следующий вторник - премьера оперы. Свежие арт-показы и в Художественном. "Осторожно: там посуда"! Новинка и в концертной афише столицы. Бесплатный опен-эйр - возле Купаловского. Что будет звучать завтра? Ответы у Лидии Заблоцкой (подробности в видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Индии из-за резкого ухудшения качества воздуха закрыли школы и запретили стройки
В Германии продолжаются массовые протесты. Чем возмущены немцы?
В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, бежавших в страну. В чем причина?
При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября