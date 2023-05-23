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Как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас в этом зале не было бы? - Лукашенко раскритиковал работу медицинского управления в Беларуси
"Как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас в этом зале не было бы?" - спросил Президент, раскритиковав сегодня работу медицинского управления в стране. Большое совещание прошло во Дворце Независимости.
До начала конструктивного диалога Президент скажет и спасибо медикам, и зафиксирует, как правильно система справилась с пандемией. Но сейчас вопросы есть. И довольно серьезные. Речь идет об оказании каждодневной помощи людям, не о высокотехнологичной медицине, не о работе РНПЦ, не о показателях смертности, а, скорее, о рутине в больницах, на приемах в поликлиниках, в обеспечении лекарствами.
"В последнее время стало поступать много сигналов о снижении качества помощи. Понимаю и свою ошибку - это недостаток совещаний, где вы мне говорили о младенческой смертности, трансплантологии и прочие подвиги. Речь сегодня не об этом. Сегодня речь пойдет о том, как относимся к простым людям, без которых нас бы не было. Как мы лечим людей на селе, в малых городах, поселках и городках, не в РНПЦ ( это важно, но они должны показывать пример). Меня интересует, как там работаем. Почему люди обижаются", - поинтересовался Президент.
ФАПы, работа с кадрами, излишняя бюрократия - вопросы на повестке
Как реагируют на все эти факты Минздрав и правительство, госконтроль и прокуратура? Разговор был сложным. Есть претензии и к качеству подготовки специалистов, и к укомплектованности медицинскими кадрами по стране. Особое внимание медицине на селе. Что делать с ФАПами, чтобы и система работала, и люди не были обделены помощью?
Отсутствие единого подхода состоит в том, что, например, руководители лечебно-профилактических учреждений, центральных районных больниц в разных областях по-разному подчиняются: председателям районных исполнительных комитетов в одних областях, а в других они подчиняются напрямую председателям главных управлений здравоохранения области. В крупных города, таких как Бобруйск, Борисов, где существует разветвленная сеть лечебных учреждений, где центральная районная больница на себя должна брать основные функции по организации и распределению потоков пациентов в этом районе, каждое учреждение напрямую подчиняется либо местной исполнительной власти, либо областному управлению здравоохранения. Можно выработать единообразный подход, но он должен существовать во всей республике.
По итогу и работы комиссии, и сегодняшнего разговора жесткое поручение Президента: все недостатки (это касается и работы в регионах, и скриннинговой онкопомощи, и программ замены суставов, и работы медвузов, и подготовки кадров, и еще целого ряда вопросов) устранить до 1 января. Контроль - за прокуратурой. Указание Президента: в системе навести порядок. Все должно быть решено, резюмировал Александр Лукашенко.
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