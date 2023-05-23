Как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас в этом зале не было бы? - Лукашенко раскритиковал работу медицинского управления в Беларуси

"Как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас в этом зале не было бы?" - спросил Президент, раскритиковав сегодня работу медицинского управления в стране. Большое совещание прошло во Дворце Независимости.

До начала конструктивного диалога Президент скажет и спасибо медикам, и зафиксирует, как правильно система справилась с пандемией. Но сейчас вопросы есть. И довольно серьезные. Речь идет об оказании каждодневной помощи людям, не о высокотехнологичной медицине, не о работе РНПЦ, не о показателях смертности, а, скорее, о рутине в больницах, на приемах в поликлиниках, в обеспечении лекарствами.

"В последнее время стало поступать много сигналов о снижении качества помощи. Понимаю и свою ошибку - это недостаток совещаний, где вы мне говорили о младенческой смертности, трансплантологии и прочие подвиги. Речь сегодня не об этом. Сегодня речь пойдет о том, как относимся к простым людям, без которых нас бы не было. Как мы лечим людей на селе, в малых городах, поселках и городках, не в РНПЦ ( это важно, но они должны показывать пример). Меня интересует, как там работаем. Почему люди обижаются", - поинтересовался Президент.



ФАПы, работа с кадрами, излишняя бюрократия - вопросы на повестке



Как реагируют на все эти факты Минздрав и правительство, госконтроль и прокуратура? Разговор был сложным. Есть претензии и к качеству подготовки специалистов, и к укомплектованности медицинскими кадрами по стране. Особое внимание медицине на селе. Что делать с ФАПами, чтобы и система работала, и люди не были обделены помощью?



Отсутствие единого подхода состоит в том, что, например, руководители лечебно-профилактических учреждений, центральных районных больниц в разных областях по-разному подчиняются: председателям районных исполнительных комитетов в одних областях, а в других они подчиняются напрямую председателям главных управлений здравоохранения области. В крупных города, таких как Бобруйск, Борисов, где существует разветвленная сеть лечебных учреждений, где центральная районная больница на себя должна брать основные функции по организации и распределению потоков пациентов в этом районе, каждое учреждение напрямую подчиняется либо местной исполнительной власти, либо областному управлению здравоохранения. Можно выработать единообразный подход, но он должен существовать во всей республике. Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси

По итогу и работы комиссии, и сегодняшнего разговора жесткое поручение Президента: все недостатки (это касается и работы в регионах, и скриннинговой онкопомощи, и программ замены суставов, и работы медвузов, и подготовки кадров, и еще целого ряда вопросов) устранить до 1 января. Контроль - за прокуратурой. Указание Президента: в системе навести порядок. Все должно быть решено, резюмировал Александр Лукашенко.