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Как на базе "Интеграла" организована работа студотрядов
Качественно начали этот год бойцы студенческих отрядов. На базе "Интеграла" с начала января работают 65 человек. Среди них - 17 с особенностями психофизического развития. В процессе практики и обучения все они получают квалификацию рабочего. Свои знания используют в работе с оборудованием, включая его назначение, схемы и принципы действия, также измеряют электрофизические параметры, устраняют неисправности приборов и измерительных автоматов.
Одним из главных направлений деятельности Союза молодежи является вторичная занятость. Мы формируем студотряды. Наша главная задача - трудоустроить молодежь и оказать содействие в трудоустройстве как по профессии получения образования, так и по тем желаниям, которые на сегодняшний день они заявляли
"Интеграл" является лидером среди предприятий страны по количеству работающей молодежи в возрасте до 31 года. Мы ведем активную работу и с учреждениями образования, а также с Белорусским республиканским союзом молодежи. Дети, которые проработали в студенческих отрядах, имеют свой заработок, получают у нас разряд рабочего.
Всего в столице создано более 800 студенческих отрядов, в которых работают более 15 тысяч человек. В основном это сфера услуг, образование, промышленность и сельское хозяйство.
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