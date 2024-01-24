Как на базе "Интеграла" организована работа студотрядов

Одним из главных направлений деятельности Союза молодежи является вторичная занятость. Мы формируем студотряды. Наша главная задача - трудоустроить молодежь и оказать содействие в трудоустройстве как по профессии получения образования, так и по тем желаниям, которые на сегодняшний день они заявляли

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ