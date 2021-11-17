Как на действия Варшавы реагируют поляки, журналисты и мировое сообщество

Чтобы вы понимали масштабы ситуации, учтите, что в течение всех этих девяти часов пребывания под стражей нам не давали ни воды, ни еды. А мы провели именно столько времени (девять довольно тяжЕлых часов, надо признать) под стражей. И все это сопровождалось давлением на нас, жестокостью со стороны полицейских, которые обходились с нами не слишком вежливо. Другие СМИ тоже столкнулись с этой проблемой, например, это произошло с нашими коллегами с Arte, которым также было трудно выбраться из этого заключения.

Давид Калифа, корреспондент телеканала RT FRANCE