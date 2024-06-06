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Как на практике работает программа "Доступный лес" и какие проблемы скрываются в "зеленых новациях"? 6 июня в проекте "На контроле Президента"

Возрождение села и новая эпоха домостроения! Деловую древесину по льготной цене уже приобрели почти 7 с половиной тысяч человек. Такая возможность у белорусов появилась полтора года назад - получить можно до 70 кубометров на цели строительства и ремонта.

Обеспечить граждан "доступным лесом" было поручением главы государства. Как на практике работает механизм и какие проблемы скрываются в "зеленых новациях"? Смотрите сегодня в новой серии проекта "На контроле Президента".

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