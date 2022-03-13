Как на протяжении всех 8 лет в Беларуси живут беженцы из Донбасса - репортаж Ксении Лебедевой

Это не первые случаи, когда Беларусь принимает украинцев - с 2014 года мы принимали беженцев из Донбасса. Многие из них уже стали новыми белорусами. В прошлом году около 2,5 тысячи беженцев из Украины получили белорусское гражданство, в том числе благодаря указу Президента, который позволил ускорить для многих этот процесс.

Для них Беларусь - это вторая родина. Как они говорят, самое главное - мирное небо. Оценить такие простые вещи могут только люди, которые реально столкнулись с войной. Ксения Лебедева встретилась с теми, кто уже 8 лет живет в Беларуси и с ужасом наблюдает за происходящим на украинской земле.

Славянское братство нерушимо, несмотря ни на какие политические дрязги. Ведь у нас общее прошлое, у нас общее будущее. Ведь обычному человеку нужно спокойствие, стабильность, чтобы была возможность растить детей, возможность реализовывать себя. Для этого нужно обязательно мирное небо над головой. Слава богу, у Беларуси это есть.

Украинский народ для нас братский, что бы ни говорили злые языки. Так, с 2014 года мы принимаем их с востока Украины. Втот момент указом Президента было ускорено получение вида на жительство. В прошлом году для них ускорили получение гражданства. Но это все формальность. Ведь для нас они свои, родные, близкие, ведь Беларусь для них не чужая - родная.

Семья Лесных - переселенцы из Донбасса. В Беларусь приехали после старта военных действий. Глава семьи ситуацию вспоминает с улыбкой. Ведь в Беларуси они знали лишь одного человека, а теперь Беларусь для них - место для жизни.

Семья Карнаух - тоже переселенцы из Донбасса. Инна с дочками Ангелиной и Ксенией ждали нас, глава семьи работал, поэтому встретиться с ним не удалось. Девочки рассказали, как страшна была дорога через территории, где шла война, тогда был 2014 год. Ксении тогда было 5 лет, но помнит она лишь Беларусь. Война стерла все, что было до.