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Как на сегодняшний день обстоят дела с оснащением белорусских связистов и какие технологии используются
На передовых рубежах обороны находятся и войска связи. Военные связисты буквально - артерия армии. Без связи не получишь ни команд Генштаба, ни координат. В этом направлении у нас ведется активная работа. На вооружении есть проверенные временем советские образцы.
Есть и новейшие белорусские разработки. Причем производитель настаивает: локализация доходит до 100 %, т.е. никакой зависимости от зарубежных поставок.
Кстати, 20 октября военные связисты Беларуси отметили профессиональный праздник.
Олег Мищенко - начальник связи ВС - начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси рассказал, как на сегодняшний день обстоят дела с оснащением белорусских связистов, какие технологии сегодня используются.
"В первую очередь нас, как военных связистов, интересуют требования по своевременности модернизации, достоверности и безопасности. И именно соблюдение этих критериев, основываясь на самых передовых научных технологиях и достижениях, мы закладываем на этапе разработки любого изделия. Прежде чем поставить задачу на производство какого-то определенного изделия, мы проводим серьезный комплекс научно-исследовательских работ. Без научного обоснования ни один образец мы в серию не запускаем", - пояснил генерал-майор.
Далее идут работы по выполнению опытного образца, затем он тестируется, нагружается на всех учениях и других мероприятиях. Все это делается в условиях, чтобы образец работал на пределе возможностей, а также за ее пределами. И только после этого запускается целая серия.
При этом есть и принцип разумной достаточности. Необязательно иметь супервысокие скорости, а нужны те, которые с достаточной эффективностью и качеством могли бы управлять как оружием, так и выполнять инженерно-технические и другие программно-расчетные задачи.
Фото:БелТА
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