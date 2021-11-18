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Как начинается утро в лагере беженцев - подробности с места событий

В лагере тем временем тоже наступает утро.С места событий передает Марина Романовская. Подробности - в видео.

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