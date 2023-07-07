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Как начиналась история Дворца гимнастики и какие условия здесь есть для белорусских гимнасток
Меньше месяца остается до старта главных соревнований этого лета. Перед II Играми стан СНГ самое время вспомнить спортивные объекты, которыми мы гордимся. Один из них - Дворец гимнастики на проспекте Победителей в Минске. Кстати, именно граций мы будем встречать первыми во время масштабного форума.
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Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр - 2012 года по художественной гимнастике, рассказала, как начиналась история Дворца гимнастики: "Титулованные гимнастки Беларуси по чуть-чуть в копилочку собирали награды, Олимпиада - 2012 года утвердила заслуги. Художественная гимнастика достойна своего собственного дома".
У гимнастки было большое желание, чтобы у них был дворец. "Ни одно интервью не обходилось без вопроса, когда откроется дворец", - вспоминает она. И когда Любовь увидела ювелирный ключик, то подарила его Ирине Юрьевне. "Ключик был такой маленький, очень подходил, когда она носила, а в итоге перерос в настоящий ключ от Дворца художественной гимнастики, - рассказала Черкашина. - Он открылся 6 марта 2018 года".
Дворец художественной гимнастики расположен в Минске по проспекту Победителей, 112. Комплекс оснащен всем необходимым для подготовки сборных команд к соревнованиям, обеспечения полноценного учебно-тренировочного процесса и проведения турниров международного уровня. Во время II Игр стран СНГ во Дворце художественной гимнастики с 4 по 6 августа грации разыграют 9 комплектов медалей.
В этом году отпраздновали пятилетие. Дворец был построен по последним стандартам. Здесь спортсмены могут тренироваться, восстанавливаться. Есть медицинский кабинет, который оказывает необходимую первую помощь. В первую очередь Дворец был построен, чтобы наша сборная здесь тренировалась и оттачивала свое мастерство. Сюда мы приглашаем и спортсменов других стран: из Израиля приезжали, из Болгарии, России, Казахстана, Армении, из многих стран. Они проводят здесь сборы и делятся опытом.
Большую часть времени гимнастки проводятна тренировочных коврах, говорит бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по художественной гимнастике Алина Горносько. "Только 1 час мы тратим на хореографию в залах хореографии. У нас четыре тренировочных ковра, также есть зал соревнований, где тоже четыре тренировочных ковра, но в момент соревнования это все переходит в один выступательный ковер и два подготовительных. Раскладываются огромные трибуны для зрителей. Еще есть два зала тренировочных для юных детей и четыре зала хореографии. В общем мы здесь помещаемся. Мы здорово подняли высоту своего броска, можем швырять в свое удовольствие и успевать сделать еще больше вращательных движений под этим, - рассказывает гимнастка. - Потому что гимнастика постоянноэволюционирует и нельзя стоять на месте. Все сложнее и сложнее с каждым днем. Замечательные условия созданы здесь для наших тренировок".
Во Дворце художественной гимнастики у нас есть два фитнесзала, один приспособлен для людей, которые просто приходят заниматься и покупают абонемент. Мы сюда очень редко заходим, потому что нам надо выглядеть очень тонкими, хрупкими. Мы занимаемся со своей массой, не занимаемся с гантелями. Для гимнасток есть другой зал. В нем мы всегда проводим время, особенно,если нам нужно похудеть.
Для гимнасток важно восстанавливаться после тренировок. Есть кабинеты физиотерапии. Мы делаем там массаж. Большую часть времени любим проводить в бассейне. Обычные люди могут купить абонемент и прийти поплавать. Есть две бани: русская и хамам.
Многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Анастасия Салос показала, где живут гимнастки, которые приезжают из других регионов: "Есть комнаты по два и по три человека, есть возможность заниматься. Гимнастки из других стран тоже могут поселиться в гостинице Дворца художественной гимнастики, тренироваться и питаться".
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