Как наказывается формальное рассмотрение обращений граждан и нарушение сроков госорганами

Формальное рассмотрение обращения граждан или нарушение сроков для госорганов оборачивается дисциплинарной и административной ответственностью. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".

За 2023 год только Комитетом госконтроля Республики составлено 7 административных протоколов за нарушения при рассмотрении обращений граждан. А всего за прошлый год за различные нарушения, выявленные в ходе рассмотрения обращений, когда подтверждались изложенные в обращениях факты, привлечены к ответственности 339 должностных лиц и субъектов хозяйства. А вот количество обращений непосредственно в Комитеты из года в год остается стабильным. Около 5 тыс. обращений поступило за полгода 2024 года. В контролирующие люди обращаются, как правило, уже после того, когда не нашли ответа на местах.

Местными органами власти принимаются меры по удовлетворению заявлений, обращений граждан, требований их. Но Комитет в ряде случаев либо ускоряет этот процесс, либо смещает акценты, потому что иногда местные органы власти откладывают на потом решение каких-то проблем. Сергей Шилков, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета госконтроля Могилевской области

В основе решений должно оставаться справедливое отношение к человеку. Защита и обеспечение прав и законных интересов граждан - это первоочередная задача, которая сегодня стоит перед всей вертикалью. Контроль за ее исполнением остается на самом высоком уровне.

Если люди к вам обращаются, значит, надо реагировать на это. Кому-то прямо сказать, что "это мы делать не будем, у тебя трое сыновей, иди свой забор ремонтируй или покрась свою хату сам или сами". Но если приходит человек, которому нужна действительно помощь, ему надо эту помощь оказывать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси