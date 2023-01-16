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Как наладить работу ЖКТ - советы специалиста
Как улучшить пищеварение? Этим вопросом наверняка хоть раз задавался каждый человек. Все просто. Нужно добавить в меню побольше клетчатки.
В каких продуктах она содержится, рассказала врач-диетолог Светлана Павличенко. Советы специалиста публикует sb.by.
По словам медика, клетчатка имеет множество полезных свойств: помогает справиться с чувством голода и контролировать уровень сахара в крови, стимулирует рост кишечной микрофлоры и обеспечивает здоровье кишечника.
Клетчатка содержится в овсянке, орехах, бобовых, фруктах и ягодах
Диетологи рекомендуют употреблять 20–25 граммов клетчатки в сутки. Светлана Павличенко порекомендовала съедать по 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, чтобы получить необходимое количество клетчатки. Также она посоветовала заменить белый рис на бурый, есть больше гречки, а хлеб выбирать из цельнозерновой муки.
Еще один вариант - добавлять в рацион (чаще всего в десерты) миндаль, молотые семена льна или чиа. Хватит одной-двух столовых ложек.
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