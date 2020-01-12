К вере многие обращаютсяпри тяжелой болезни. Просят здоровья и ждут чуда. Впрочем, герои нашего следующего сюжета нашли другой способ излечиться - они обратились к земле. Точнее, к лечебным растениям, и это не только подорожник.Но не будем раскрывать ингредиенты всех целебных отваров. Расскажем лишь, как народные умельцы предлагают бороться с гриппом. Этот вирус в Беларуси ожидают уже к концу месяца. Кто хотел, тот успел сделать прививку! Официальный период вакцинации завершился в начале декабря.



Итак, лечебные травы, моржевание и традиционная прививка... А также - какие перспективы создания национальной вакцины? Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк выписала свой рецепт. Вот что в новогоднюю ночь загадывают чаще обычного? Счастья, любви, исполнения самых заветных желаний… Но, прежде всего, здоровья!



Так уж исторически сложилось, что именно на первые месяцы нового года приходится всплеск респираторных заболеваний. Мы уехали за 350 километров от Минска. Не в аптеку, не в больницу - это белорусское Иваново, деревня Стрельно! Здесь признаются: болеют круглый год, но болеют исключительно лекарственными травами. Ну что? Пойдем знакомиться!





От солнечных лучей до треска поленьев в печи

Теплый прием обманчив? Избу здесь топят впервые после больших выходных. Что непривычно для путника - залог долгой жизни для основных обитателей. Папоротник, полынь, зверобой, чистотел - и это только на чердаке. 150 видов растений, большая коллекция корений. От каждой хвори - свой куст.А недавно до Стрельно дошел прогресс - рецепты, которые передавались из уст в уста, внесли в электронную базу: помогла практикантка из областного центра.

Но вернемся к гриппу. Малина, мед - пожалуй, каждый из нас навскидку назовет тройку-другую народных спасительных средств.Но столько блюд! Настоящая скатерть самобранка. От лекарственных яств ломятся сразу два стола. Здесь же яблоки: свежие, сушеные и запеченные. Морковь! Без витаминов - никуда. Лук, чеснок (кто в детстве не делал чесночные бусы?), здесь же чай из липы, мелиссы и зверобой (он, кстати, лечит сразу 90 заболеваний). Впрочем, только травами в борьбе с гриппом и ОРВИ не обойтись. Просьба: в домашних условиях не повторять! Перед применением проконсультироваться с врачом.

Мешочки здоровья Галина Войтешук собирает каждому гостю. Вряд ли они повлияли бы на эпидемиологическую ситуацию в стране в целом, но для отдельных семей - чем не возможность в тонусе держать иммунитет, подпитывая его чистыми продуктами с грядки.

В целом же в Беларуси ситуация с гриппом и ОРВИ спокойная. На начало года не зарегистрировано ни одного случая, подтвержденного лабораторно. Это лаборатория Национального центра по гриппу. В течение всего эпидемсезона, а он начинается с 40-й календарной недели (т. е. - с декабря), сюда поступает клинический материал с респираторными заболеваниями. Порядка 70 образцов в неделю.





В этом году профилактические прививки от гриппа получили около половины белорусов

Вирус периодически меняется, и со 100-процентной точностью сказать, какой именно штамм будет в этом сезоне, нельзя. Сегодня циркулируют 4 вируса гриппа - два группы А и столько же группы В. Но все мы помним 2009 год. К нему тогда оказались не готовы - переболели трис половиной миллиона человек.В этом году профилактические прививки от гриппа получили около половины белорусов. Основной период вакцинации завершился еще в начале декабря. Месяц-два нужно на то, чтобы препарат подействовал. Подъем заболеваемости медики прогнозируют в период с конца января до начала марта. Есть в Беларуси и отказники от вакцины, но их прирост не наблюдается. На законодательном уровне штрафовать за отказ не планируют.