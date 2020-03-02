Как наточить терку за минуту

Заточить терку не так просто, как кажется на первый взгляд. Конечно, если речь идет про использование традиционных методов заточки. Но существует один весьма действенный способ приведения терки «в чувство», для реализации которого не понадобится специальных навыков и инструментов. Все найдется на вашей кухне!



Итак. Берем обычную керамическую кружку. Смотрим на ее днище с внешней стороны. Там, с высокой долей вероятности, будет иметься абразивный круг. Вот он нам и нужен. Потому что прекрасно подхоит для заточки зубьев практически любой терки.



Берем кружку и представляем, что она является каким-нибудь круп-ным овощем, который нужно потереть на терку. В течение 20-60 се-кунд водим кружкой по зубьям из стороны в сторону точно так, как при работе с продуктами питания. После такой нехитрой процедуры зубья станут намного острее. При необходимости процедуру можно повторить.



Затем помойте терку и можете использовать по назначению. Кстати, за кружку переживать не стоит. Чтобы с ней хоть что-то случилось, нужно поставить такую заточку терок на конвейер.



Используйте наши советы и пусть домашние хлопоты будут в радость!



