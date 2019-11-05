Обратиться с просьбой спасти котенка или пообещать купить мороженое. Это самые распространенные приемы, благодаря которым 8 детей из 10 уходят с незнакомцами.
Светлана Мостыка, официальный представитель Фрунзенского РУВД г. Минска:
"В случае насильственных действий со стороны взрослого незнакомца: держит ребенказа руки, затаскивает в машину - ондолжен знать, что в этот момент должен громко кричать и привлекать внимание окружающих, а кричать он должен следующее: "Помогите, на помощь! Я этого человека не знаю!" Чтобы окружающие понимали, что это не просто капризный ребенок кричит".
Проводим эксперимент. Мама отошла за мороженым и сказала сыну ни с кем никуда не уходить. Называем малыша по имени, улыбаемся, обещаем купить любимый поп-корн - и дело в шляпе! Ребенок покидает площадку с незнакомой тетей. Хотя мама была уверена, что ее сын даже не станет разговаривать с посторонним.
В представлении детей злоумышленник одет в неопрятную черную одежду, плохо пахнет и сердитый. Но на самом деле преступник может выглядеть прилично и вести себя очень доброжелательно.
Своим любимым чадам нужно постоянно напоминать, что незнакомцы могут быть опасными. Детям детсадовского возраста лучше объяснять играя. А вот школьникам можно привести примеры уже известных историй о краже детей. Важно не запугивать их, а проговаривать алгоритм действий ребенка, если незнакомец проявил к нему интерес.