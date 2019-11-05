Обратиться с просьбой спасти котенка или пообещать купить мороженое. Это самые распространенные приемы, благодаря которым 8 детей из 10 уходят с незнакомцами.





Важно объяснить ребенку простые правила:

расстояние между ним и незнакомцем должно составлять не менее двух метров, или двух шагов;

разговор может длиться не более 5 секунд;

взрослые, как правило, обращаются за помощью к взрослым, а не к детям.

Научите ребенка действовать в опасных ситуациях

если к нему пристают незнакомцы на машине, нужно убегать против движения автомобиля;

если к нему подходит сверстник и предлагает пройти за угол, чтобы что-то показать, он говорит: "Нет, спасибо, мне надо идти".

Светлана Мостыка, официальный представитель Фрунзенского РУВД г. Минска:

"В случае насильственных действий со стороны взрослого незнакомца: держит ребенказа руки, затаскивает в машину - ондолжен знать, что в этот момент должен громко кричать и привлекать внимание окружающих, а кричать он должен следующее: "Помогите, на помощь! Я этого человека не знаю!" Чтобы окружающие понимали, что это не просто капризный ребенок кричит".



19 из 20 детей постесняются крикнуть: "Помогите! Я не знаю этого человека!"

Проводим эксперимент. Мама отошла за мороженым и сказала сыну ни с кем никуда не уходить. Называем малыша по имени, улыбаемся, обещаем купить любимый поп-корн - и дело в шляпе! Ребенок покидает площадку с незнакомой тетей. Хотя мама была уверена, что ее сын даже не станет разговаривать с посторонним.

В представлении детей злоумышленник одет в неопрятную черную одежду, плохо пахнет и сердитый. Но на самом деле преступник может выглядеть прилично и вести себя очень доброжелательно.

Дети должны понимать, ккому из незнакомцев можно обратиться за помощью, если они,к примеру, потерялись