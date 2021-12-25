Мы голодны, потому что не поели, поели - и чувствуем себя сытыми. Но почему-то вдруг обнаруживаем себя то с куском торта на тарелке, то с пакетом чипсов. И едим это все с аппетитом. Далеко не все из нас видят разницу между аппетитом и голодом.

Факт

Аппетит и голод вызывают совершенно разные вещи.



Хоть аппетит и голод связаны, вызывают их совершенно разные вещи. Голод - это физиологическая потребность, а аппетит - это эмоциональное желание. И становится понятно, что голод - "не тетка", а вот аппетитом мы можем управлять. Начнем учиться управлять аппетитом с более близкого знакомства с ним.



Аппетитом управляют различные процессы, в которых принимает участие желудочно-кишечный тракт, вегетативная и центральная нервная системы. Центр управления аппетитом находится в мозге.



Кнопки этого центра - два гормона: гормон голода грелин, и гормон насыщения лептин. В идеале они должны находиться в балансе, и тогда мы едим, сколько нужно и что нужно. Но наш образ жизни, климат, привычки и традиции часто нарушают эту систему, и аппетит выходит из-под контроля.







Провокаторы аппетита:

Вы замечали, что в компании или за просмотром телевизора вы съедаете больше, а иногда даже не замечаете вкуса пищи? Отвлекаясь, организм может пропустить чувство насыщения, потому что в этом процессе должны быть задействованы все органы чувств. Похожая причина - вы едите слишком быстро, поэтому организм просто не успевает вовремя подать вам сигнал о насыщении.

много шоколада, мало мяса



Чувство насыщения зависит и от объема, и от состава пищи. Например, как сладкое влияет на аппетит? Шоколад насытит быстро, но также быстро чувство голода вернется вновь. Скудный, хоть и объемный рацион, тоже нехорош: нехватка полезных веществ заставит организм требовать дополнительной пищи. Кстати, жиры в еде тоже должны быть - не менее 20-30 % от общего объема. Еще одна причина - обезвоживание, когда организм путает жажду с голодом.

еда как попало

Отсутствие четкого графика питания провоцирует спонтанные перекусы, а часто многократные полноценные приемы пищи.





Нельзя пропускать завтрак!

Нельзя пропускать завтрак, потому что слишком долгий (с ужина до обеда или даже следующего ужина) перерыв спровоцирует максимально высокую концентрацию грелина, что приведет к перееданию.

вкусненькое как утешение

Часто мы покупаем не те продукты, что полезны, а те, что приносят нам удовольствие. В состоянии стресса организм либо блокирует эти желания снижением аппетита, либо пытается компенсировать негативные эмоции приятными от еды. Каждый раз, когда мы съедаем что-то вкусное, например, кусочек торта, головной мозг выделяет гормон удовольствия допамин. Это вещество является нейромедиатором, который является важной частью "системы вознаграждения" головного мозга, влияя на процессы мотивации и обучения.

реклама и соцсети

Подписаны на кулинарные паблики? Часто видите по телевизору аппетитные фотографии блюд? Друзья выкладывают свои завтраки и обеды в Instagram? Это тоже заставляет нас чувствовать голод и концентрироваться на еде.





Причины повышения аппетита, на которые мы не можем влиять



Есть также причины повышения аппетита, на которые мы не можем влиять напрямую. Это генетика, возраст, побочные действия лекарств. Но вот с провокаторами нам справиться под силу. Раз аппетитом управляет мозг, давайте включать мозг.





Как отличить голод от аппетита?

Научим вас различать, когда вы голодны, а когда расхулиганился аппетит. Поможет простое упражнение: приложите кисть ребром к своей диафрагме. Закройте глаза, сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. Прислушайтесь к себе, где вы испытываете дискомфорт: ниже или выше приложенной руки. Если он на уровне желудка, то это голод, и к вам еще просто не пришло чувство сытости. Если же он находится в области груди или чуть выше, то это дискомфорт психологического плана.





Как не переедать?

еда как ритуал

Ешьте не торопясь, без гаджетов, из красивой посуды, выделяйте под обед время, и пусть это будет всегда одно и то же время. Вот увидите: в следующий раз аппетит проснется нескоро.

сбалансированный рацион

О сбалансированном рационе вы наверняка и без нас знаете. Но знаете ли вы, что правильные продукты не только полезны, но и могут притуплять наш аппетит? Среди прочих есть, например, такие чудо-продукты: сельдерей, орехи, корица. Жиры и сахара вызывают аппетит.