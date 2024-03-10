Как не допустить загорания в автомобиле, рассказали в МЧС

Многие автолюбители тщательно заботятся о своей легковушке. Однако даже самые рачительные хозяева не застрахованы от неприятных неожиданностей, когда их транспортное средство ломается по каким-либо причинам. При этом иногда поломка приводит к загоранию. Какие меры нужно предпринять, чтобы не допустить возгорания авто, рассказали в МЧС. Советы специалистапубликует sb.by.



"Пожар в автомобиле может произойти неожиданно, причем независимо от того, движется машина или стоит на месте", - отметила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в единичных случаях - в элементах ходовой части.



Один из таких пожаров произошел в Солигорске. Спасатели городского райотдела по чрезвычайным ситуациям получили сообщение о происшествии. Прибыв на место, представители МЧС обнаружили загорание в моторном отсеке легкового автомобиля Opel Vectra 1998 года выпуска. В результате загорания поврежден моторный отсек автомобиля.



По словам Анастасии Швайбович, пожарную ситуацию в машине можно избежать, если придерживаться простых рекомендаций. Для этого нужно соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства, не забывать своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания или ремонта автомобиля.



Постоянно следите за исправным состоянием своего авто, особенно обращайте внимание на электропроводку и исключите курение в салоне автомобиля.